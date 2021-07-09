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ТАСС

Два российских Су-24 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря

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Су-24
Су-24.
Источник изображения: rg.ru

Самолеты не нарушали границ других государств, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Два российских Су-24 провели в четверг плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря. Нарушений границ других государств допущено не было, заявили журналистам в Минобороны России.

"8 июля 2021 года два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - сказали в ведомстве.

Там также подчеркнули, что "полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств".

Как ранее сообщил ТАСС пресс-офицер Вооруженных сил Литвы капитан Андрюс Дилда, пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса во время визита на базу НАТО в Литве и президента Литвы Гитанаса Науседы была временно прервана из-за извещения о тревоге. Службы слежения зафиксировали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем у границы Литвы два воздушных судна, которые не поддерживали связь с наземным центром управления полетами, поэтому для опознания были подняты истребители НАТО.

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