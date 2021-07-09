В Минобороны рассказали о полете российских Су-24 над Балтикой

Два российских самолета Су-24 не нарушали международных норм и границ других стран при полете над Балтикой. Об этом 8 июля заявили в Минобороны РФ.

«8 июля 2021 года два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — заявили журналистам в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что «полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств».

Ранее в четверг сообщалось, что пресс-конференция премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы была прервана из-за срочного вылета двух истребителей НАТО на перехват российского самолета.

«В международном воздушном пространстве Литвы над Балтийским морем были зафиксированы два самолета, о планах их полета не сообщалось, на запросы пилоты не отвечали, поэтому была вызвана воздушная полиция», — позднее прокомментировал пресс-секретарь штаба обороны капитан Андрюс Дилда, слова которого приводит Delfi.

Дилда уточнил, что российские самолеты совершали полет из Калининградской области в материковую часть России. По его словам, оба шли без согласованного полетного плана и не поддерживали связь с наземным центром управления полетам.

В середине июня в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии заявили, что накануне два российских Су-35 якобы без разрешения вошли в воздушное пространство страны в районе острова Хийумаа.

В свою очередь, в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России подчеркнули, что российские истребители провели плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, не нарушая границ других стран.