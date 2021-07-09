Годовой отчет АО «Вертолеты России» за 2020 год

АО "Вертолеты России" опубликовало годовой отчет за 2020 год ( здесь ), в котором сообщается, что в 2020 году холдинг произвел 128 вертолетов и поставил заказчикам 141 вертолет нового производства.

Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ (бортовой номер "83 красный"), построенный в 2020 году АО "Роствертол" (входящим в состав АО "Вертолеты России") и поступивший в состав 549-го отдельного вертолетного полка армейской авиации 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Пушкин (Санкт-Петербург), 09.07.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Согласно отчету, из этого числа 37 вертолетов были поставлены российским государственным заказчикам (на 20% меньше, чем в 2019 году), 49 вертолетов российским гражданским заказчикам (в том числе семь вертолетов "Ансат") и 55 вертолетов на экспорт (39 для военных заказчиков и 16 для гражданских).

В отчете сообщается:

- по результатам работы по продаже вертолетов военного назначения в 2020 году заключено 20 контрактов на поставку 88 вертолетов на сумму более 257 млрд рублей, что соответствует уровню 2019 года;

- с учетом возрастающих потребностей эксплуатантов государственной авиации в комплексном послепродажном обслуживании число государственных заказчиков Общества по оказанию услуг по поддержанию заданного уровня исправности (летной годности), в том числе в рамках контрактов жизненного цикла, расширилось по сравнению с 2019 годом;

- по контрактам жизненного цикла Холдингом выполнен опытный ремонт вертолета Ми-35М, завершен опытный ремонт и совместно с … проведены … испытания вертолета "Ансат-У", освоено контрольновосстановительное обслуживание вертолетов Ка-52;

- за счет собственных средств на основных аэродромах базирования войсковых частей армейской авиации развернуты региональные сервисные центры по выполнению периодических видов обслуживания новой авиационной техники, сформированы выездные ремонтные бригады для восстановления авиационных комплексов в эксплуатирующих организациях;

- авиационными ремонтными предприятиями Холдинга в 2020 году выполнен капитальный ремонт 100 вертолетов;

- в 2020 году освоен капитальный ремонт вертолетов "Ансат-У".

По итогам 2020 года твердый портфель заказов холдинга составил 502 вертолета, стоимость заказов составляет 570 млрд рублей (в ценовом выражении на 17% больше, чем в 2019 году).

Выручка холдинга в 2020 году составила 36,645 млрд рублей (92% от уровня 2019 года), валовая прибыль - 14,414 млрд руб (90% от 2019 года), чистая прибыль - 8,707 млрд руб (66% от 2019 года).

Среднесписочная численность работников составляла в 2020 году 38479 человек, средняя заработная плата - 65777 рублей.