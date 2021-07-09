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Российский «Безопасный маршрут» пройдут иностранные военные инженеры

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Источник изображения: vpk-news.ru

Команды военных инженеров вооруженных сил Индии, Венесуэлы, Таджикистана, Лаоса и Афганистана впервые примут участие в международном этапе конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2021, который пройдет в Тюменской области на полигоне Андреевский в конце августа этого года.

В ходе соревнований участники выполнят комплекс задач в составе отряда обеспечения движения. На трассе протяженностью до 3 тыс. м конкурсантам предстоит обеспечить «безопасный маршрут», разобрав лесной завал, применяя машины разграждения ИМР-3 и путепрокладчики БАТ-2, оборудовать переходы через препятствия и навести 40-метровую переправу при помощи комплекта тяжелого механизированного моста ТММ.

Дополнительным испытанием для инженерно-штурмовых подразделений станет метание с барьерного рубежа малых пехотных лопаток и преодоление паутины из колючей проволоки

Всего в международном этапе конкурса военных инженеров «Безопасный маршрут» примут участие 9 команд, представляющих вооруженные силы России, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Индии, Венесуэлы, Таджикистана, Лаоса и Афганистана.

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Страны
Афганистан
Белоруссия
Венесуэла
Вьетнам
Египет
Индия
Лаос
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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