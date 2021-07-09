Российский «Безопасный маршрут» пройдут иностранные военные инженеры

Команды военных инженеров вооруженных сил Индии, Венесуэлы, Таджикистана, Лаоса и Афганистана впервые примут участие в международном этапе конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2021, который пройдет в Тюменской области на полигоне Андреевский в конце августа этого года.

В ходе соревнований участники выполнят комплекс задач в составе отряда обеспечения движения. На трассе протяженностью до 3 тыс. м конкурсантам предстоит обеспечить «безопасный маршрут», разобрав лесной завал, применяя машины разграждения ИМР-3 и путепрокладчики БАТ-2, оборудовать переходы через препятствия и навести 40-метровую переправу при помощи комплекта тяжелого механизированного моста ТММ.

Дополнительным испытанием для инженерно-штурмовых подразделений станет метание с барьерного рубежа малых пехотных лопаток и преодоление паутины из колючей проволоки

Всего в международном этапе конкурса военных инженеров «Безопасный маршрут» примут участие 9 команд, представляющих вооруженные силы России, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Индии, Венесуэлы, Таджикистана, Лаоса и Афганистана.