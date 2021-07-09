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Российская газета

Как Т-55АМВ с "реактивной броней" стали танками миротворцев

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Источник изображения: AMISOM Public Information / flickr.com / wikimedia.org

Сухопутные войска Уганды наряду с Т-90С, Т-72Б1 и Тип 85-IIM продолжают эксплуатировать почти две сотни Т-54/Т-55.

Среди этих танков первого после Второй мировой войны поколения встречаются редкие для африканского континента версии с "реактивной броней" - Т-55АМВ.

От других "пятьдесят пятых" эта появившаяся в середине 80-х годов модификация отличается наличием динамической противокумулятивной защиты "Контакт", разработанной в НИИ стали.

Данная опция обеспечивает неуязвимость от наиболее распространенных типов боеприпасов, применяемых ручными и станковыми гранатометами, безоткатными орудиями, а также от противотанковых управляемых ракет, выпускавшихся в 60-70-е годы. Такие ПТУР часто встречаются в странах так называемого третьего мира.

Кроме того, на танк установили усовершенствованную систему управления огнем с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем, 100-мм пушку приспособили для запуска управляемых снарядов. Мощность двигателя повысили до 620 л.с.

Первоначально никто и не думал поставлять за рубеж такие танки. Однако после распада СССР часть из них оказалась на территории бывших советских республик, военные ведомства которых организовали их поставки в иностранные армии, в том числе в Народные силы обороны Уганды.

В составе контингента Африканского Союза такие Т-55АМВ участвовали в продолжительной миротворческой миссии в Сомали. Несколько машин было потеряно в ходе отражения вылазок террористов в Могадишо.

Интересно, что такую технику эксплуатировали и женские экипажи, что не редкость для этой страны.



Алексей Моисеев

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Страны
Россия
Сомали
Уганда
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
НИИ Стали
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