Новейшая китайская колесная самоходка PLC-181 стала еще точней

В Китае модернизировали самоходные артиллерийские установки PLC-181. Эти боевые машины начали поступать в войска совсем недавно - в 2019 году. Впервые они были продемонстрированы на военном параде, посвященном 70-летию образования КНР.

Самоходка выполнена на шасси трехосного автомобиля повышенной проходимости Taian GM 6x6 с двигателем мощностью 400 л.с. Кабина получила бронирование и вмещает шесть человек.

Как считается, применение такой колесной платформы улучшит мобильность, упростит и удешевит эксплуатацию.

155-мм гаубица аналогична той, что применена на гусеничной САУ PLZ-05 и имеет дальность стрельбы обычными осколочно-фугасными снарядами до 39000 метров. Существуют также активно-реактивные, бьющие более чем на 50000 метров, и корректируемые боеприпасы. Скорострельность - до 6 выстрелов минуту.

В распоряжении экипажа имеются современные системы наведения и прицеливания, возможности которых до сих пор засекречены.

По всей видимости, по опыту эксплуатации САУ в войсках у нее доработали противооткатные устройства, установили другой баллистический вычислитель и смонтировали спутниковую навигационную систему Beidou.

Усовершенствованная техника поступила в артиллерийское соединение 77-й армейской группы и уже участвовала в учениях.

Алексей Брусилов