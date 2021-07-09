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Российские танкисты отработали стрельбу на фоне маневров Sea Breeze

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Танк Т-72 Б3
Танк Т-72 Б3.
Источник изображения: Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские танкисты провели учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3 на полигоне «Ангарский» в Крыму на фоне военно-морских учений НАТО Sea Breeze. Они стреляли по целям, имитирующим вертолеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В сообщении отдела говорится, что стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника, выполнялась танкистами на расстояниях 1-2 километра. Средняя дальность до целей составляла около 1,7 километра.

В стрельбах участвовали порядка 10 танков Т-72Б3 и около 200 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что на Украине стартуют самые масштабные в истории международные военные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них представляют страны НАТО.


Варвара Кошечкина

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Т-72Б
Проекты
NATO
Военные учения
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