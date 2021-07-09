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Индийские ударные вертолёты полетят в Нигерию?

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Источник изображения: warspot.ru

Индия близка к тому, чтобы найти первого покупателя для своих ударных вертолётов. Вчера, 7 июля, портал idrw.org сообщил о том, что армия Нигерии рассматривает возможность закупки LCH от Hindustan Aeronautics Ltd (HAL).

Вертолёты нужны для авиационного корпуса нигерийской армии, созданного для борьбы с террористами. Изначально авиационный корпус рассматривал возможность закупки российских Ми-35М, которые уже состоят на вооружении ВВС Нигерии, но из-за американских санкций выбор пал на индийские вертолёты.

Вертолёт LCH

Источник изображения: indiatimes.com

По неофициальной информации, компания HAL уже проводит подготовку шести нигерийских офицеров, а в ближайшее время нигерийская армия расширит программу обучения своих военнослужащих на территории Индии. При этом в HAL не комментируют потенциальную сделку, ограничиваясь формулировкой, что «компания ведёт переговоры с некоторыми африканскими странами».

Первый полёт прототипа LCH состоялся в 2010 году, а в 2016 году компания HAL объявила о старте серийной сборки новых вертолётов. Индийский ударный вертолёт выполнен по классической схеме с тандемным размещением экипажа. Кабина вертолёта способна выдерживать попадания 12,7-мм бронебойных пуль, а шасси является неубираемым и энергопоглощающим для повышения безопасности экипажа при аварийной посадке. Машина оснащена двумя турбовальными двигателями TM333–2C2 с цифровой системой управления типа FADEC, совместно разработанными компаниями HAL и Turbomeca.

Вооружение вертолёта состоит из обзорно-прицельной системы, размещённой в носовой части, и управляемой 20-мм поворотной пушки. Управляемые и неуправляемые ракеты могут крепиться на четырёх точках подвески, размещённых на крыльях. LCH развивает скорость до 268 км/ч, способен подниматься на высоту до 6500 м и преодолевать расстояние до 550 км. Минобороны Индии планирует закупить 176 вертолётов LCH, 64 из которых предназначены для индийских ВВС, а ещё 114 — для армии.

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Страны
Индия
Нигерия
Россия
США
Продукция
LCH
Ми-35
Компании
HAL
Safran
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