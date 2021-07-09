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ЦАМТО

Israel Shipyards подписала контракт на производство катеров "Шалдаг" Mk.5 для ВМС Израиля

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Катер типа Shaldag Mk V
Катер типа Shaldag Mk V.
Источник изображения: navyrecognition.com

ЦАМТО, 8 июля. Израильская компания Israel Shipyards сообщила о подписании контракта на поставку четырех патрульных катеров класса "Шалдаг" Mk.5 в конфигурации, адаптированной под требования командования ВМС Израиля.

На текущий момент на вооружении ВМС Израиля уже состоят построенные компанией катера версии "Шалдаг" Mk.3, корветы УРО класса "Саар-5" и "Саар-4.5".

Выполненный из алюминиевого сплава "Шалдаг" Mk.5 является самым крупноразмерным катером семейства "Шалдаг". Он может использоваться для обеспечения безопасности на море, защиты исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и территориальных вод. От ранее разработанных катеров "Шалдаг" Mk.5 отличается увеличенной надстройкой и закрытым мостиком. Длина катера составляет 32,65 м, максимальная ширина – 6,2 м, водоизмещение – 95 т, экипаж – 14 человек. Силовая установка включает два дизельных двигателя MTU 16 V 4000 и водометные движители. Максимальную скорость хода – 40 узлов, дальность плавания на скорости 12 узлов – 1000 морских миль, автономность – 6 суток.

"Шалдаг" Mk.5 может быть вооружен различными системами, включая разработанный компанией Rafael Advanced Defense Systems дистанционно управляемый модуль вооружения (ДУМВ) "Тайфун" с 20- или 25-мм автоматической пушкой, 12,7-мм или 7,62-мм пулеметы, а также противокорабельные ракеты малой дальности для поражения целей на море или на побережье.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Shaldag
Компании
Israel Shipyards
Rafael
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