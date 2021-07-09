Войти
ЦАМТО

Мобильный комплекс "ВОЛАР" вошел в ТОП-12 разработок белорусского ОПК последних лет

499
0
0
Мобильный комплекс "ВОЛАР"
Мобильный комплекс "ВОЛАР".
Источник изображения: www.belvpo.com

ЦАМТО, 8 июля. В Госкомвоенпроме Республики Беларусь определили ТОП-12 разработок последних лет. В этот перечень вошел мобильный комплекс радиопеленгования ВЧ диапазона "ВОЛАР".

Этот комплекс в ноябре 2020 года приказом министра обороны Республики Беларусь после успешно завершенных государственных испытаний был принят на вооружение белорусской армии.

Изделие стало продуктом кооперации трех предприятий – ОАО "ВОЛАТАВТО" (головной разработчик), ООО "Актуальные решения безопасности", ОАО "АГАТ-СИСТЕМ" и разработано в рамках инициативной опытно-конструкторской работы.

В состав изделия входят мобильная быстроразвертываемая платформа, система пеленгования источников радиоизлучений в диапазоне 1,5-30 МГц, а также комплекс средств связи.

"ВОЛАР" базируется на доработанном шасси повышенной проходимости МАЗ 631705-364-000Р5 с колесной формулой 6х6. Входящий в состав платформы аппаратный модуль длиной 4,9 м обеспечивает размещение аппаратуры, трех автоматизированных рабочих и двух спальных мест. Он оборудован полным комплектом средств жизнеобеспечения боевого расчета: освещения, обогрева, вентиляции и кондиционирования.

За счет высокой степени автоматизации время развертывания платформы расчетом из трех человек не превышает 10 мин., а комплекса в целом – не более 80 мин.

Платформа с системой автоматического развертывания и горизонтирования обеспечивает комплексу высокую мобильность и устойчивость при скорости ветра до 20 м/с и предельном угле наклона рабочей площадки в 3 град. Развертывание платформы производится с помощью пульта дистанционного управления.

В состав комплекса "ВОЛАР" входят средства радиосвязи (КВ, УКВ), средства радиорелейной связи, средства спутниковой связи, средства проводной связи.

На телескопической мачте высотой 24 м размещаются антенны радиорелейной и УКВ-радиосвязи.

Объектами радиомониторинга для комплекса "ВОЛАР" являются источники радиоизлучений ВЧ-диапазона воздушного, наземного и морского базирования, находящиеся на удалении от комплекса до трех тысяч километров.

Принимаемые сигналы источников радиоизлучений, в том числе и с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, обрабатываются аппаратурой приема, обработки, вычисления и хранения информации в полосе одновременного обзора 28,5 МГц.

Инструментальная среднеквадратическая ошибка пеленгования составляет 1-3 град. в зависимости от поддиапазона частот.

Добытые данные оперативно доводятся до вышестоящих пунктов управления и способствуют быстрейшему вскрытию группировки противника и его замыслов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
МАЗ ОАО
Проекты
2020-й год
Похожие новости
06.09.2019
Броня "Славянского братства"
29.05.2019
Итоги выполнения государственного оборонного заказа Украины в 2018 году
20.09.2016
МЗКТ мешает конкурентам пилить российский оборонный заказ
26.02.2013
Юбилей Вооруженных Сил Беларуси: успех оборонной доктрины
20.02.2013
В рамках ГОЗ 2012 года для ВС Республики Беларусь закуплено более 200 новых образцов ВиВТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 13:11
  • 21
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 09.07 12:22
  • 1
ВВС США показали «самый крутой» самолет в мире
  • 09.07 12:13
  • 7
ПТУР третьего поколения "Алмаз" поступила на вооружение в Иране
  • 09.07 10:12
  • 5
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 09.07 09:59
  • 60
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 09.07 09:57
  • 26
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 09.07 07:30
  • 36
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 09.07 05:10
  • 1
Годовой отчет АО «Вертолеты России» за 2020 год
  • 09.07 05:09
  • 1
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 09.07 05:05
  • 16
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 09.07 01:37
  • 2
В Госдуме рассказали о проблеме в создании самолетов Ил-112В
  • 08.07 20:08
  • 12
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 08.07 19:56
  • 16
Противоракетный "козырек": Т-72Б3 с новой защитой замечен под Ростовом
  • 08.07 18:51
  • 1
Построен еще один самолет Ил-96
  • 08.07 18:39
  • 48
Путин прочертил для Запада новую красную линию