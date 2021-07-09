Мобильный комплекс "ВОЛАР" вошел в ТОП-12 разработок белорусского ОПК последних лет

ЦАМТО, 8 июля. В Госкомвоенпроме Республики Беларусь определили ТОП-12 разработок последних лет. В этот перечень вошел мобильный комплекс радиопеленгования ВЧ диапазона "ВОЛАР".

Этот комплекс в ноябре 2020 года приказом министра обороны Республики Беларусь после успешно завершенных государственных испытаний был принят на вооружение белорусской армии.

Изделие стало продуктом кооперации трех предприятий – ОАО "ВОЛАТАВТО" (головной разработчик), ООО "Актуальные решения безопасности", ОАО "АГАТ-СИСТЕМ" и разработано в рамках инициативной опытно-конструкторской работы.

В состав изделия входят мобильная быстроразвертываемая платформа, система пеленгования источников радиоизлучений в диапазоне 1,5-30 МГц, а также комплекс средств связи.

"ВОЛАР" базируется на доработанном шасси повышенной проходимости МАЗ 631705-364-000Р5 с колесной формулой 6х6. Входящий в состав платформы аппаратный модуль длиной 4,9 м обеспечивает размещение аппаратуры, трех автоматизированных рабочих и двух спальных мест. Он оборудован полным комплектом средств жизнеобеспечения боевого расчета: освещения, обогрева, вентиляции и кондиционирования.

За счет высокой степени автоматизации время развертывания платформы расчетом из трех человек не превышает 10 мин., а комплекса в целом – не более 80 мин.

Платформа с системой автоматического развертывания и горизонтирования обеспечивает комплексу высокую мобильность и устойчивость при скорости ветра до 20 м/с и предельном угле наклона рабочей площадки в 3 град. Развертывание платформы производится с помощью пульта дистанционного управления.

В состав комплекса "ВОЛАР" входят средства радиосвязи (КВ, УКВ), средства радиорелейной связи, средства спутниковой связи, средства проводной связи.

На телескопической мачте высотой 24 м размещаются антенны радиорелейной и УКВ-радиосвязи.

Объектами радиомониторинга для комплекса "ВОЛАР" являются источники радиоизлучений ВЧ-диапазона воздушного, наземного и морского базирования, находящиеся на удалении от комплекса до трех тысяч километров.

Принимаемые сигналы источников радиоизлучений, в том числе и с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, обрабатываются аппаратурой приема, обработки, вычисления и хранения информации в полосе одновременного обзора 28,5 МГц.

Инструментальная среднеквадратическая ошибка пеленгования составляет 1-3 град. в зависимости от поддиапазона частот.

Добытые данные оперативно доводятся до вышестоящих пунктов управления и способствуют быстрейшему вскрытию группировки противника и его замыслов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.