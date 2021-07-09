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ЦАМТО

ВВС Греции должны получить первый "Рафаль" в конце июля

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Истребитель Dassault Rafale
Истребитель Dassault Rafale.
Источник изображения: Dassault Aviation

ЦАМТО, 8 июля. В социальных сетях появились сделанные на предприятии компании Dassault Aviation фотографии первого многофункционального истребителя "Рафаль", который должен быть поставлен командованию ВВС Греции к концу июля.

Попавший на фото самолет выполнен в двухместной версии "B". Предположительно, церемония передачи состоится 21 июля во Франции.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2021 года Греция и Франция заключили контракт на поставку греческим ВВС 18 многофункциональных истребителей "Рафаль" компании Dassault Aviation, стоимость которых составила около 1,92 млрд. евро (2,35 млрд. долл.). Еще 400 млн. евро предназначены для закупки ракет "Метеор" класса "воздух-воздух" и модернизации состоящих на вооружении ВВС Греции ракет, включая УР "Мика" класса "воздух-воздух", КР "Скальп" и противокорабельных ракет "Экзосет", для применения с борта "Рафаль".

Для снижения затрат ВВС Греции заказали 6 новых истребителей и 12 самолетов из состава французских ВВС (10 одноместных и два двухместных). Планируется, что первые 6 самолетов из состава ВВС Франции будут переданы по одному в месяц, начиная с июля 2021 года (через 6 месяцев после подписания контракта), 6 новых самолетов – к 20-му месяцу после заключения контракта, оставшиеся 6 самолетов из состава ВВС Франции – к 26-му месяцу (в начале 2023 года).

В апреле появилась информация о намерении Минобороны Греции закупить дополнительную партию "Рафаль" и увеличить численность формируемой в составе ВВС Греции эскадрильи до 24 ед. Исходя из стоимости покупки первой партии самолетов, предполагается, что приобретение 6 дополнительных истребителей обойдется в 800 млн. евро.

Первые четыре летчика ВВС Греции проходят подготовку на базе Мон-де-Марсан во Франции. Впоследствии они станут первыми греческими инструкторами.

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Страны
Греция
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
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