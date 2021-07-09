На вооружение мотострелкового соединения ЮВО поступили ПЗРК "Верба"

ЦАМТО, 8 июля. Свыше 50 комплектов ПЗРК "Верба" поступили на вооружение мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае.

ПЗРК предназначен для поражения низколетящих целей на встречных и догонных курсах. Главной особенностью комплекса является возможность поражать малоизлучающие цели, такие как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, в условиях воздействия ложных тепловых помех на высоте от 10 до 4,5 тыс. м и на дальности от 500 до 6,5 тыс. м.

Кроме того, уникальная автоматизированная система управления ПЗРК позволяет обнаружить одиночные и групповые воздушные цели, определить параметры их полета и распределить их между зенитчиками в автоматическом режиме.

В состав комплекса входит пусковой механизм, ракета, система "свой-чужой", учебно-тренировочные средства и другие механизмы. Время развертывания ПЗРК составляет восемь секунд.

Всего с начала года в войска ЮВО поступило свыше 2 тыс. ед. вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба округа.