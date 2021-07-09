Российские военные провели в Крыму учения танкистов на фоне маневров Sea Breeze

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Армейский корпус Черноморского флота РФ провёл на полигоне под Симферополем учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3, сообщил флот в четверг.

Учения танкистов состоялись на полигоне "Ангарский" в Крыму на фоне маневров Sea Breeze, которые проводят в регионе Черного моря страны НАТО и их союзники.

"На полигоне "Ангарский" в Республике Крым экипажи танков Т-72Б3 соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения. Стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника, выполнялась танкистами на расстояниях от 1000 до 2000 метров", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

В выполнении боевых стрельб приняли участие около 200 военнослужащих и порядка 10 танков Т-72Б3, сообщил флот.

7 июля газета "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны РФ, сообщила, что 126-ая отдельная бригады береговой обороны в Крыму начала получать модернизированные танки Т-72Б3М.

7 июля Черноморский флот сообщил о начале в Крыму учений ракетных войск и артиллерии с участием более 800 военнослужащих и более 150 единиц военной и специальной техники.

"Завершением лагерного сбора станет проведение артиллерийских стрельб с отработкой различных тактических приёмов ведения боя артиллерийскими подразделениями", - сообщил Черноморский флот.

В учениях задействованы реактивные системы залпового огня "Град", 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона-С", а также миномёты "Сани" и "Поднос".

В учениях Sea Breeze, которые продлятся до 10 июля, задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран.

6 июля пресс-служба командования морской пехоты Украины сообщила о начале активной фазы берегового компонента Sea Breeze. По данным пресс-службы, в береговой части маневров участвуют военнослужащие отдельного батальона морской пехоты Украины, морской пехоты США, вооруженных сил Грузии, Молдавии, пограничной службы Украины.