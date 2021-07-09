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Военно-промышленный курьер

Эстония намерена минировать Балтийское море

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Источник изображения: vpk-news.ru

До конца этого года Эстония, как и было обещано ранее, получит партию морских мин.

Об этом сообщает портал err.ee. Соответствующий договор с финской компанией-производителем представители эстонского Центра оборонных инвестиций подписали в среду в городе Ханко. Командующий Военно-морскими силами Эстонии коммодор Юри Саска заверил, что гражданскому судоходству эти мины не угрожают.

Центр оборонных инвестиций и Силы обороны не разглашают ни объем поставок, ни стоимость контракта. Юри Саска утверждает, что сами мины не слишком изменились со времен Первой мировой войны.

«В принципе уже тогда было три вида сенсоров — акустический, магнитный и сенсор давления. Первый реагирует на изменение магнитного поля, второй — на акустические шумы, и третий — на изменение давления воды. Их можно комбинировать и дополнять, например, системой, определяющей, сколько раз судно с определенными признаками может пройти над миной, прежде чем она сработает. Говоря упрощенно, современная мина столь же сложное устройство, как и любой другой компьютер», — прокомментировал Саска.

Мины будут доставлены в Эстонию в этом году, но, по уверениям Юри Саска, устанавливать их в море немедленно никто не собирается — даже для противодействия военным кораблям «вероятного противника».

«Пересечение морской границы не означает непременно войну — есть такое понятие как „мирный проход“. И такой проход может совершить корабль под любым флагом через воды любого государства — при условии, что он не занимается деятельностью, противоречащей понятию „мирного прохода“. И если вы, как прибрежное государство, сообщаете, что заминировали зоны — а об этом в соответствии с конвенциями необходимо сообщать — то это оказывает значительное влияние на свободу судоходства, которая в таком случае ограничивается», — объяснил Саска.

По его словам, минирование территориальных вод — это в первую очередь «средство сдерживания вероятного противника».

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