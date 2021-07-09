На Форуме «Армия-2021» во второй раз организуют Кластер ВМФ

В период с 22 по 28 августа 2021 года во время проведения VII Международного военно-технического форума «Армия-2021» развернется кластер Военно-морского флота. Площадка будет предназначена для демонстрации новинок военно-морской техники Верховному Главнокомандующему РФ и руководству Минобороны России стратегических направлений развития ВМФ России, в том числе как элемента ядерной триады.

Основная комплексная экспозиция кластера расположится в павильоне «С»: в составе стенд ГК ВМФ и стенды предприятий, работающих в интересах военно-морской промышленности. Своё участие в выставке уже подтвердили следующие крупнейшие организации: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», Научно-производственное предприятие «Радар ммс», Концерн «Моринформсистема-Агат», Компания «Кронштадт», Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и другие.

Помимо этого, впервые на Форуме будет представлена техника из наличия Минобороны России. Планируемыми к показу образцами станут: патрульный катер проекта 03160 «Раптор», десантный катер проекта 02510 «БК-16», скоростной десантно-штурмовой катер открытого типа «БК-10», бронированный катер огневой поддержки «БК-9», береговой ракетный комплекс «Бал», береговой ракетный комплекс «Бастион», машины морской пехоты БТР-80А и БТР-82А и другие.

В целях развития военно-морской промышленности ГУМВС МО РФ и АО «Рособоронэкспорт» организована работа по приглашению иностранных делегаций на форум «АРМИЯ-2021». Традиционно форум посетят иностранные военные специалисты сухопутных войск. В 2020 году, несмотря на всемирную пандемию, в КВЦ «Патриот» приехали представители 92-х государств, в том числе 18 делегаций высокого уровня, что полностью подтверждает международный статус Форума.

В рамках работы кластера реализуется и научно-деловая программа, которая будет проходить под Главным командованием Военно-морского флота при непосредственном участии в ее организации ВУНЦ ВМФ «ВМА» и предприятий промышленности. Эксперты смогут обменяются опытом и обсудить актуальные темы индустрии: направление развития и строительства морской пехоты, обеспечение непотопляемости и пожарной безопасности, создание системы искусственного интеллекта поддержки принятия решений при управлении силами ВМФ, развитие водолазной техники и подводных технологий, а также пути повышения эффективности подготовки научных кадров сферы.

В открытые дни работы форума «АРМИЯ-2021» запланировано посещение кластера ВМФ учащимися военно-морских училищ, кадетских корпусов, специализированных школ, и других организаций военно- патриотической и военно-технической направленности, где проходят обучение юноши и девушки, мечтающие о море и желающие избрать профессию военного моряка.