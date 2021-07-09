Массовый десант под Псковом был сброшен в ночи

В рамках летного тактического учения с полком военно-транспортной авиации, проходящего в Псковской области, более 1,2 тыс. военнослужащих Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения десантировано на площадку приземления «Кислово».

Вечером с аэродрома Кресты в Пскове один за другим в небо поднялось 12 самолетов Ил-76МД с личным составом на борту. Спустя около получаса после взлета самолеты зашли на боевой курс над площадкой приземления, где десантировали на парашютных системах Д-10 более 1,2 тыс. военнослужащих.

Десантирование производилось в два прохода по 600 человек с высоты 600 метров, скоростью самолета при отделении парашютистов более 360 км/ч и интервалом отделения 0,7 секунды. Самолеты шли в боевых порядках в два потока с интервалом между ними около двух километров и временным интервалом между самолетами в потоке около 30 секунд.

После приземления личный состав осуществил сбор и отработал тактические задачи по захвату объектов условного противника.

Подводя итоги десантирования, заместитель командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Роман Самохин отметил, что десантирование прошло без происшествий, все парашютные системы сработали в штатном режиме, что позволило выполнить стоявшую перед «крылатой пехотой» задачу.

Парашютная система Д-10 является основной в Воздушно-десантных войсках и позволяет десантировать личный состав в экипировке, с оружием и снаряжением общей массой более 140 килограмм.