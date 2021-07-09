Танкисты в Крыму отработали стрельбу по вертолетам на фоне учений Sea Breeze

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские танкисты провели стрельбы на полигоне в Крыму по целям, имитирующим вертолеты, сообщили в четверг в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"На полигоне Ангарский в республике Крым экипажи танков Т-72Б3 соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника, выполнялась танкистами на расстояниях от 1 до 2 километров. Средняя дальность до целей составляла около 1,7 километра.

"Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции. Кроме того, выполнение огневых задач усложнялось поступлением вводных по распределению целей, сосредоточению огня на одной цели, одиночному и групповому маневрированию в ходе учебного боя", - указывается в сообщении.

Всего в стрельбах участвовали около 200 военнослужащих и порядка 10 танков Т-72Б3.

В это же время крупные маневры Sea Breeze проходят в северо-западной части Черного моря. В них до 10 июля будут задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.