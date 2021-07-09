В Генпрокуратуре рассказали о новых угрозах для России

МОСКВА 8 июля/ Радио Sputnik. В число новых угроз для России входят использование искусственного интеллекта и расчеты в криптовалюте в преступных целях, об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

На встрече с коллегами из стран СНГ он подчеркнул, что эти риски возникают из-за стремительного развития информационных технологий.

"Уже привычными становятся расчеты криптовалютой, использование цифровых активов, искусственного интеллекта в преступных целях. Кроме того, по-прежнему высокую опасность несут криминальные проявления террористического и экстремистского характера", – заявил Краснов, его слова приводит РИА Новости.

Также в перечень угроз он включил напряженность в сфере отношений, регулируемых миграционным законодательством, а также преступления, связанные с торговлей людьми.

Ранее радио Sputnik сообщало, что, по словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Россия стремится к сотрудничеству с Вашингтоном в сфере кибербезопасности.