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РИА Новости

В Генпрокуратуре рассказали о новых угрозах для России

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Майнинг криптовалюты
Майнинг криптовалюты.
Источник изображения: © Depositphotos / Scharfsinn

МОСКВА 8 июля/ Радио Sputnik. В число новых угроз для России входят использование искусственного интеллекта и расчеты в криптовалюте в преступных целях, об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

На встрече с коллегами из стран СНГ он подчеркнул, что эти риски возникают из-за стремительного развития информационных технологий.

"Уже привычными становятся расчеты криптовалютой, использование цифровых активов, искусственного интеллекта в преступных целях. Кроме того, по-прежнему высокую опасность несут криминальные проявления террористического и экстремистского характера", – заявил Краснов, его слова приводит РИА Новости.

Также в перечень угроз он включил напряженность в сфере отношений, регулируемых миграционным законодательством, а также преступления, связанные с торговлей людьми.

Ранее радио Sputnik сообщало, что, по словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Россия стремится к сотрудничеству с Вашингтоном в сфере кибербезопасности.

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