В ядерном бомбардировщике США прорезали ненужное окно

ВВС США опубликовали новое изображение перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Самолет изображен в воздухе на фоне авиабазы Эдвардс, где в 2022 году планируется начать испытания первого летного прототипа. Новая картинка в целом соответствует двум предыдущим официальным изображениям B-21, но есть и существенное отличие.

Ядерный бомбардировщик B-21 Raider со странным окном и эволюция его кокпита. Фото: https://t.co/dw4x8QMlWd pic.twitter.com/4qg85qSAWL — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 8, 2021

В кокпите появилось новое боковое окно. На картинке оно присутствует на левом борту Raider - логично предположить, что такое же имеется справа. Окно имеет странную изогнутую форму и находится ниже уровня зрения пилота, предназначение его неясно. Изогнутые стекла замысловатой формы и большой площади сложны и дороги в изготовлении. Еще сложнее выдержать правильную форму стыка между ними, чтобы не ухудшить стелс-характеристики-самолета, пишет The Drive.

На предыдущих рендерах кабина B-21 имела два больших лобовых стекла, в то время как пилоты разработанного той же компанией Northrop Grumman бомбардировщика B-2 Spirit могут глядеть в четыре окошка. Новое изображение по-прежнему не говорит ничего о воздухозаборниках, плоских соплах и других деталях, имеющих ключевое значение для малозаметности.

Остается гадать о будущем самолета по форме его "клюва" - более острой по сравнению с хищно загнутым носом B-2. Известно, что B-21 будет меньше и дешевле Spirit, но сохранит пилообразную заднюю кромку, существенно ухудшающую его стелс-характеристики. В свое время эта опция была добавлена в B-2 для придания ему способности летать на малых высотах. В связи с развитием ПВО потенциального противника (читай, России и Китая), американские конструкторы не сильно надеялись на малозаметность и, как полвека назад, предпочли перенести поле битвы из стратосферы к земле.

Антон Валагин