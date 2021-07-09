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Российская газета

Popular Science: России удалось решить главную проблему подводного оружия

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Источник изображения: Антон Денисов \ РИА Новости

Подводное оружие как правило оказывается неэффективным на поверхности, это его главная проблема, пишет Popular Science. Однако в России для решения этой проблемы был разработан автомат автомат двухсредный специальный - АДС.

АДС можно использовать как под водой, так и на суше. Автомат компактен и легок благодаря расположению магазина за спусковым крючком и использованию пластмасс. Для стрельбы можно применять патроны и 5.45×39 для АК-74 и подводные 5.45 ПСП. "Подводная пуля" - это длинный стальной снаряд, практически полностью скрытый внутри патрона.

У АДС нарезной ствол, переключение стрельбы в водной и воздушной средах, уникальный газоотводной механизм и устройство экстракции гильз вперед, что намного безопаснее для бойца. Прицельная дальность стрельбы в воде - до 25 метров, на суше - 600 метров. Новая версия АДС уже находится в серийном производстве.

Издание делает вывод: автомат АДС остановит диверсантов как под водой, так и на суше. Его можно использовать и против животных, обученных в военных целях, таких как морские львы, дельфины и белухи.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АДС
АК-74 "Калашников"
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