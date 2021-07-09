Оборону стратегического бомбардировщика показали на видео

Минобороны России опубликовало видео учений дальней авиации. Поднявшись в воздух с авиабазы Энгельс под Саратовом, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 выполнили пуски крылатых ракет по целям на арктическом полигоне.

- Пуски прошли штатно, ракеты поразили цели, подтвердив заданные характеристики точности. Самолеты преодолели более 4000 километров, - рассказали в ведомстве.

В тренировке принимали участие экипажи бомбардировщиков из Амурской и Рязанской областей. Накануне они перелетели на саратовскую авиабазу. Амурчане по дороге отработали стрельбы их кормовых пушек Ту-95МС на полигоне под Иркутском. Эти редкие кадры попали в ролик.

Пара 23-миллиметровых скорострельных пушек ГШ-23 защищает Ту-95МС от атаки сзади. Дистанционно управляемая турель поворачивается по азимуту на 114 градусов, вертикальный сектор обстрела составляет 50 градусов вверх и 40 вниз. На испытаниях 1987 года кормовая артустановка сорвала атаку на самолет такого грозного противника, как МиГ-31. В конструкцию Ту-95МС заложен мощный комплекс радиоэлектронного подавления, не давший перехватчику произвести пуск ракеты. МиГ подошел к бомбардировщику и его летчик доложил: "Наблюдаю цель визуально, могу отработать пушкой, тактический пуск произвести невозможно". В боевых условиях перехватчик к тому моменту был бы уже сбит пушками Ту-95.

Как минимум однажды бортовая артиллерия спасла бомбардировщик от другой неприятности. В 1985 году во время дозаправки в воздухе шланг оборвался, перехлестнул через фюзеляж и стал бить по рулям, угрожая катастрофой. По приказу командира часть шланга была отстрелена из верхней турели (на первых вариантах Ту-95 их было несколько).

Антон Валагин