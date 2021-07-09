Войти
Российская газета

Оборону стратегического бомбардировщика показали на видео

742
0
0

Минобороны России опубликовало видео учений дальней авиации. Поднявшись в воздух с авиабазы Энгельс под Саратовом, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 выполнили пуски крылатых ракет по целям на арктическом полигоне.

- Пуски прошли штатно, ракеты поразили цели, подтвердив заданные характеристики точности. Самолеты преодолели более 4000 километров, - рассказали в ведомстве.

В тренировке принимали участие экипажи бомбардировщиков из Амурской и Рязанской областей. Накануне они перелетели на саратовскую авиабазу. Амурчане по дороге отработали стрельбы их кормовых пушек Ту-95МС на полигоне под Иркутском. Эти редкие кадры попали в ролик.

Пара 23-миллиметровых скорострельных пушек ГШ-23 защищает Ту-95МС от атаки сзади. Дистанционно управляемая турель поворачивается по азимуту на 114 градусов, вертикальный сектор обстрела составляет 50 градусов вверх и 40 вниз. На испытаниях 1987 года кормовая артустановка сорвала атаку на самолет такого грозного противника, как МиГ-31. В конструкцию Ту-95МС заложен мощный комплекс радиоэлектронного подавления, не давший перехватчику произвести пуск ракеты. МиГ подошел к бомбардировщику и его летчик доложил: "Наблюдаю цель визуально, могу отработать пушкой, тактический пуск произвести невозможно". В боевых условиях перехватчик к тому моменту был бы уже сбит пушками Ту-95.

Как минимум однажды бортовая артиллерия спасла бомбардировщик от другой неприятности. В 1985 году во время дозаправки в воздухе шланг оборвался, перехлестнул через фюзеляж и стал бить по рулям, угрожая катастрофой. По приказу командира часть шланга была отстрелена из верхней турели (на первых вариантах Ту-95 их было несколько).


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ГШ-23
МиГ-31
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
Похожие новости
09.07.2021
Ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС отстрелялись в Арктике крылатыми ракетами
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 13:11
  • 21
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 09.07 12:22
  • 1
ВВС США показали «самый крутой» самолет в мире
  • 09.07 12:13
  • 7
ПТУР третьего поколения "Алмаз" поступила на вооружение в Иране
  • 09.07 10:12
  • 5
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 09.07 09:59
  • 60
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 09.07 09:57
  • 26
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 09.07 07:30
  • 36
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 09.07 05:10
  • 1
Годовой отчет АО «Вертолеты России» за 2020 год
  • 09.07 05:09
  • 1
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 09.07 05:05
  • 16
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 09.07 01:37
  • 2
В Госдуме рассказали о проблеме в создании самолетов Ил-112В
  • 08.07 20:08
  • 12
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 08.07 19:56
  • 16
Противоракетный "козырек": Т-72Б3 с новой защитой замечен под Ростовом
  • 08.07 18:51
  • 1
Построен еще один самолет Ил-96
  • 08.07 18:39
  • 48
Путин прочертил для Запада новую красную линию