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ЦАМТО

В Вооруженных Силах России отмечается День зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил

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С-300 "Фаворит" и "Бук М3"
Зенитно-ракетные комплексы С-300 "Фаворит" и "Бук М3" ПВО России.
Источник изображения: Sputnik

ЦАМТО, 8 июля. В составе Вооруженных Сил СССР 8 июля 1960 года был создан новый род войск и учреждена должность командующего зенитными ракетными войсками. Этот день принято считать Днем зенитных ракетных войск (ЗРВ).

Сегодня ЗРВ являются родом войск, входящих в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил.

ЗРВ составляют основную огневую силу в системе противовоздушной (воздушно-космической) обороны и предназначены для защиты пунктов управления (ПУ) высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск (сил), важнейших промышленных и экономических центров и других объектов от ударов средств воздушно-космического нападения (СВКН) противника в пределах зон поражения зенитных ракетных комплексов.

ЗРВ выполняют задачи по уничтожению самолетов, вертолетов, крылатых ракет, гиперзвуковых и других летательных аппаратов противника, а также баллистических ракет средней дальности и оперативно-тактических ракет. Кроме того, ЗРВ ведут борьбу со средствами воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы противника, могут привлекаться для уничтожения аэромобильных войск и воздушных десантов противника в полете.

Широкий спектр задач, стоящий перед зенитными ракетными войсками, а также разные условия, в которых возможно их применение, обусловил и разнообразие средств для их выполнения.

Сегодня в составе зенитных ракетных войск действуют комплексы, различающиеся по дальности применения, – ближнего действия, малой, средней дальности, дальнего действия. Комплексы ЗРВ могут иметь как ракетное вооружение – С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", так и ракетно-пушечное вооружение – "Панцирь-С". Также в войска поступают новейшие комплексы С-350 "Витязь". В ближайшее время в состав ЗРВ ВКС планируются поставки перспективного комплекса С-500 "Прометей".

Зенитные ракетные системы и комплексы ЗРВ способны обеспечивать безопасность от поражения любыми средствами воздушного нападения, в любое время суток, в разных климатических и метеорологических условиях, на разных дальностях и высотах.

Военнослужащие ЗРВ ВКС регулярно повышают свое профессиональное мастерство в ходе практических мероприятий боевой подготовки, в том числе тактических учений с боевой стрельбой на полигонах Ашулук и Телемба, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-350 50Р6А "Витязь"
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