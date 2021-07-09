Группа MBDA оснастит ЗУР CAMM эсминцы класса "Тип-45" ВМС Великобритании

ЦАМТО, 8 июля. Группа MBDA объявила о подписании нескольких контрактов на выполнение модернизации средств ПВО/ПРО шести эскадренных миноносцев класса "Тип-45" ВМС Великобритании.

Как заявлено, в ходе работ впервые на борту кораблей будет размещен ЗРК "Си Септор" с зенитными управляемыми ракетами CAMM (Common Anti-air Modular Missile), интегрированный с модернизированной системой боевого управления и контроля (C2) "Си Вайпер".

По информации компании, ракеты CAMM будут применяться в качестве средства ПВО ближнего действия и дополнят ЗУР "Астер-30", усилив возможности противовоздушной обороны британского флота.

Оснащение кораблей класса "Тип-45" ракетами CAMM обеспечит 50-процентное увеличение количества ЗУР на их борту. Пуск будет осуществляться с использованием 24 дополнительных пусковых ячеек, а оборудование СБУ "Си Вайпер" будет модернизировано, что существенно повысит вычислительную мощность.

Установленные на борту "Тип-45" 48-ячеечные установки вертикального пуска "Сильвер" теперь будут предназначены исключительно для ЗУР дальнего действия "Астер-30", которая также должна пройти модернизацию в средине срока эксплуатации. Таким образом, ЗУР "Астер-30" будет оставаться на вооружении в течение всего срока службы эсминца.

В настоящее время ЗРК "Си Септор" на базе ЗУР CAMM приняты на вооружение фрегатов класса "Тип-23" ВМС Великобритании. Планируется их размещение на борту кораблей "Тип-26" и "Тип-31". Министерство обороны Великобритании приобретает ракеты CAMM как для ВМС, так и для СВ, что позволяет видам ВС получать ракеты из единого арсенала.