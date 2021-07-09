Войти
ЦАМТО

Группа MBDA оснастит ЗУР CAMM эсминцы класса "Тип-45" ВМС Великобритании

541
0
0
Источник изображения: Фото: MBDA

ЦАМТО, 8 июля. Группа MBDA объявила о подписании нескольких контрактов на выполнение модернизации средств ПВО/ПРО шести эскадренных миноносцев класса "Тип-45" ВМС Великобритании.

Как заявлено, в ходе работ впервые на борту кораблей будет размещен ЗРК "Си Септор" с зенитными управляемыми ракетами CAMM (Common Anti-air Modular Missile), интегрированный с модернизированной системой боевого управления и контроля (C2) "Си Вайпер".

По информации компании, ракеты CAMM будут применяться в качестве средства ПВО ближнего действия и дополнят ЗУР "Астер-30", усилив возможности противовоздушной обороны британского флота.

Оснащение кораблей класса "Тип-45" ракетами CAMM обеспечит 50-процентное увеличение количества ЗУР на их борту. Пуск будет осуществляться с использованием 24 дополнительных пусковых ячеек, а оборудование СБУ "Си Вайпер" будет модернизировано, что существенно повысит вычислительную мощность.

Установленные на борту "Тип-45" 48-ячеечные установки вертикального пуска "Сильвер" теперь будут предназначены исключительно для ЗУР дальнего действия "Астер-30", которая также должна пройти модернизацию в средине срока эксплуатации. Таким образом, ЗУР "Астер-30" будет оставаться на вооружении в течение всего срока службы эсминца.

В настоящее время ЗРК "Си Септор" на базе ЗУР CAMM приняты на вооружение фрегатов класса "Тип-23" ВМС Великобритании. Планируется их размещение на борту кораблей "Тип-26" и "Тип-31". Министерство обороны Великобритании приобретает ракеты CAMM как для ВМС, так и для СВ, что позволяет видам ВС получать ракеты из единого арсенала.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Град РСЗО
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
Aster ЗУР
Type 26
Type 45
Похожие новости
18.07.2017
Турция подписала контракт с европейским разработчиком средств ПВО
24.07.2013
Драконы на службе Её Величества
27.09.2010
Великобритания приняла на вооружение эсминец класса D
20.08.2010
ВМС Великобритании успешно испытали новейший ЗРК Sea Viper
11.06.2008
ЗРК прошел испытания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 13:11
  • 21
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 09.07 12:22
  • 1
ВВС США показали «самый крутой» самолет в мире
  • 09.07 12:13
  • 7
ПТУР третьего поколения "Алмаз" поступила на вооружение в Иране
  • 09.07 10:12
  • 5
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 09.07 09:59
  • 60
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 09.07 09:57
  • 26
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 09.07 07:30
  • 36
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 09.07 05:10
  • 1
Годовой отчет АО «Вертолеты России» за 2020 год
  • 09.07 05:09
  • 1
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 09.07 05:05
  • 16
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 09.07 01:37
  • 2
В Госдуме рассказали о проблеме в создании самолетов Ил-112В
  • 08.07 20:08
  • 12
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 08.07 19:56
  • 16
Противоракетный "козырек": Т-72Б3 с новой защитой замечен под Ростовом
  • 08.07 18:51
  • 1
Построен еще один самолет Ил-96
  • 08.07 18:39
  • 48
Путин прочертил для Запада новую красную линию