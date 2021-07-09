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ЦАМТО

Вузы Сухопутных войск осуществляют опережающую подготовку будущих офицеров

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Курсанты
Курсанты.
Источник изображения: ТАСС/Дмитрий Серебряков

ЦАМТО, 8 июля. В целях обеспечения опережающей подготовки специалистов в вузы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются современные образцы вооружения и военной техники.

В Михайловской военной артиллерийской академии изучаются оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г", самоходные гаубицы "Мста-СМ", комплексы артиллерийской разведки "Зоопарк-1М" и "Аистенок".

В Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ курсанты и слушатели изучают все существующие, в том числе современные зенитные ракетные комплексы и системы, средства автоматизированного управления "Поляна-Д4М1" и "Барнаул-Т", радиолокационное вооружение, в том числе новейшую станцию "Ниобий-СВ".

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища изучают радиолокационные станции разведки "Соболятник", "Фара-ВР", всесуточные приборы разведки. Кроме того, будущие офицеры осваивают оптико-электронные комплексы "Ирония", многоканальные приборы наблюдения с тепловизионным каналом и лазерные дальномеры, а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами и средства связи.

В Московском и Дальневосточном высших общевойсковых командных училищах, Казанском высшем танковом командном училище обучение проводится на современных образцах бронетанкового вооружения таком, как танки Т-72Б3 и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Курсанты успешно отрабатывают учебные задачи на современной тренажерной базе, что позволяет повысить интенсивность проводимых мероприятий боевой подготовки, а также сократить финансовые расходы на подготовку специалистов, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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Страны
Россия
Продукция
Аистенок
Барнаул-Т
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Град РСЗО
Зоопарк
Искандер
Мста-С
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Т-72Б
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