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Известия.ru

Запуск модуля «Наука» к МКС запланировали на 21 июля

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Запуск российского модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) запланирован на 21 июля. Резервными датами установлены 22 и 23 июля об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в четверг, 8 июля, в своем Telegram-канале.

Вывоз ракеты-носителя «Протом-М» с модулем «Наука» для российского сегмента МСК на стартовый комплекс космодрома Байконур запланирован на 17 июля, уточнил он.

5 июля в госкорпорации отмечали, что дата запуска модуля будет определена после заседания технического руководства.

При этом в этот же день источник сообщал, что запуск модуля к МКС перенесен с 15 июля на 21 июля, а стыковка его со станцией намечена на 29 июля. Уточнялось, что 1 июля на модуле было обнаружено «замечание» во время подготовки к запуску на Байконуре. Он был возвращен с заправки топливом в монтажно-испытательный корпус для устранения проблем.

В то же время 29 июня Рогозин сообщил, что модуль готов к отправке на заправочно-нейтрализационную станцию.

В начале июня российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров на МКС совершили первый выход в открытый космос в этом году. В ходе выхода космонавты совместили ресурсные работы, космические эксперименты и подготовку МКС к приему многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что новый российский модуль станции позволит проводить эксперименты в открытом космосе и даст дополнительную каюту для космонавта. Так, появится порядка 20 мест для установки научного оборудования на внешней поверхности модуля, что позволит проводить эксперименты в открытом космосе прямо с борта МКС.

Также за счет «Науки» увеличится площадь российского сегмента станции. Кроме того, будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.


Запуск модуля планировался на май 2020 года, но несколько раз переносился. Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря».

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
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