В Роскосмосе сообщили, что модуль "Пирс" МКС может быть затоплен 23 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-17" с модулем "Пирс" Международной космической станции (МКС) будет затоплен 23 июля. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чье место на МКС займет модуль "Наука", запланирована на 23 июля (при условии запуска "Науки" 21 июля)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, вход в плотные слои атмосферы и дальнейшее затопление несгораемых элементов конструкции корабля и модуля произойдут в несудоходном районе акватории Тихого океана спустя четыре часа после расстыковки.