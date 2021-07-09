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Известия.ru

Лавров назвал условие для диалога с США по стратегической стабильности

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Российско-американский диалог по стратегической стабильности должен учитывать программу США по выводу ударного оружия в космос, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 8 июля в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов».

«Разумеется, когда мы говорим о необходимости обсуждать стратегическую стабильность во всех ее измерениях, мы имеем в виду все факторы, которые влияют на эту самую стратегическую стабильность, стратегическую безопасность», — сказал министр.

Он уточнил, что под факторами понимаются ядерные вооружения, неядерные вооружения стратегического плана, наступательные и оборонительные стратегические системы, и программа вывода ударного оружия в космос, которую сейчас разрабатывают США.

Глава МИД России добавил, что последняя разрабатывается в контексте развертывания глобальной системы противоракетной обороны.

Выступая в ДВФУ, Лавров также отверг заявления западных стран об изоляции России на международной арене. Он указал, что ряды друзей России постоянно пополняются, хотя «США и их союзники активно пытаются этому помешать».

6 июля заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал: российская сторона не сомневается в том, что США захотят ограничить ее в вооружениях, по качеству превосходящих американские. При этом Рябков подчеркнул, что Россия не позволит Соединенным Штатам девальвировать свой стратегический потенциал.

Однако, по его словам, российская сторона не исключает диалога с США по своим новейшим системам вооружений при условии, что будет обсуждаться и американское перспективное гиперзвуковое оружие.

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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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