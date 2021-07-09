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Российские ученые захотели отправить вертолет на Венеру

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Источник изображения: Фото: NASA / JPL-Caltech / Reuters

Российские ученые предложили отправить беспилотный вертолет на Венеру для проведения научно-исследовательской миссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тезисы доклада сотрудников Московского авиационного института.

Аппарат из титана будет иметь форму сферы и достигать в диаметре 70 сантиметров. Снаружи вертолет покрыт экранно-вакуумной теплоизоляцией. Помимо этого вертолет оснащен двумя винтами диаметром один метр, парашютной системой торможения, четырьмя ножками опоры и буровой установкой для сбора грунта. Научная аппаратура будет защищена десятисантиметровым слоем аэрогеля с добавлением оксида титана.

С помощью беспилотника ученые хотят изучить поверхность, а также кальдеры вулканов Венеры.

Ранее стало известно, что Роскосмос намерен выделить 318 миллионов рублей на исследование Венеры. Данные средства будут направлены на первый этап создания российской автоматической станции для изучения планеты.


Ксения Назарова

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Страны
Россия
Компании
МАИ
Роскосмос
Проекты
БПЛА
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