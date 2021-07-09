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РИА Новости

Стратегические бомбардировщики выполнили пуски крылатых ракет в Арктике

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС в ходе учений выполнили пуски крылатых ракет по полигону в Арктике, сообщили в Минобороны.

Пуски прошли штатно, ракеты успешно поразили наземные цели на полигоне.

Самолеты вылетели с аэродрома в Саратовской области и преодолели более четырех тысяч километров.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, на полигоне в Иркутской области экипажи самолетов Ту-95МС амурского соединения дальней авиации во время полета длительностью более шести часов отработали практические стрельбы из кормовых авиационных пушек.

Летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В них участвуют подразделения дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. Завершиться учения должны 9 июля.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Ту-160
Ту-95
Проекты
Арктика
Военные учения
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