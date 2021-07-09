The Times (Великобритания): Япония обязуется защищать Тайвань от нападения Китая

Вице-премьер Японии заявил, что Япония вместе со США готова защищать Тайвань от китайского вторжения. Якобы «тайваньская проблема» угрожает существованию Японии. Китай ответил, что Япония «так ничему и не научилась из истории». Британские читатели в ужасе: «Японский милитаризм пошел вперед!», «А может Японии напасть на Китай первой?!»

Британские СМИ: вице-премьер Японии угрожает войной Китаю

Япония заявила, что будет вместе с Америкой защищать Тайвань от возможного китайского вторжения и рассматривает такое нападение как "экзистенциальную угрозу", которая чревата нападением на ее собственную территорию.

Заявление вице-премьера Таро Асо свидетельствует о смене курса Токио относительно Пекина. "Если на Тайване возникнет чрезвычайная ситуация, не будет преувеличением сказать, что она может стать угрозой существованию Японии, - сказал он. - В таком случае Японии и США придется вместе защитить Тайвань". И добавил: "Мы должны серьезно задуматься, ведь следующими после Тайваня могут оказаться наши острова префектуры Окинава".

Последовал быстрый и гневный ответ Пекина, который считает Тайвань своей территорией. На прошлой неделе президент Си пообещал завершить "воссоединение" с островом.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь назвал заявления Асо "в корне неверными и опасными" и заявил, что Японии был заявлен жесткий дипломатический протест. Он заметил, что Япония так и не вынесла уроков из истории своих "бесчисленных преступлений против Китая".

Чжао добавил: "Китай решительно возражает и категорически против таких выпадов. Сегодняшний Китай - это не Китай прошлого. Мы никому не позволим вмешиваться в проблему Тайваня - ни единой стране. Никто не может недооценивать твердую решимость, железную волю мощь китайского народа и его способность отстаивать национальный суверенитет".

Япония десятилетиями избегала конфронтации с Пекином, но теперь ее консервативное правительство реагирует на напористость Китая все жестче и раздвигает границы своей пацифистской конституции послевоенной эпохи. Асо - последний в череде японских лидеров, выразивших обеспокоенность намерениями Китая в отношении Тайваня и решимость противостоять всякой попытке КНР "воссоединиться" с островом силой. Тайвань - процветающая демократия и находится на самоуправлении с тех пор, как туда бежали китайские националистические силы после поражения от коммунистов в 1949 году.

Перспектива китайского вторжения на Тайвань, который защищают американские войска, уже давно считается спусковым крючком для конфликта сверхдержав. У США с Тайванем действует договор безопасности, но дипломатически он остается не оформленным. Пакт не гарантирует, что США встанут на защиту Тайваня в случае нападения, но широко распространено мнение, что на самом деле они поступят именно так. Британия тоже обеспокоена китайским экспансионизмом, и вчера через Суэцкий канал прошел новейший британский авианосец "Королева Елизавета", чтобы "оказывать влияние" в Индо-Тихоокеанском регионе.

Большинство иностранных правительств - в том числе и японское - признают Тайвань суверенной частью Китая. Однако западные правительства настаивают, что воссоединение в рамках политики "одного Китая" должно происходить без применения силы, а Пекин отказывается это гарантировать.

В своей речи на прошлой неделе, посвященной столетию Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин сказал: "Мы должны действовать решительно, разгромить все попытки добиться "независимого Тайваня" и работать вместе ради светлого будущего национального возрождения".

Ранее влиятельные политики из правящей Либерально-демократической партии Японии поддерживали взаимодействие с Китаем. Однако в последние годы их затмили "ястребы"-консерваторы, возмущенные претензиями Пекина на удаленные острова Сенкаку, которыми в настоящее время управляет Япония.

Ежегодно китайские корабли береговой охраны и военные самолеты подходят к архипелагу Сенкаку, который Пекин называет Дяоюйдао. Несколько лет Япония перебрасывала свои вооруженные силы на острова Окинава, чтобы противостоять китайской угрозе.

В марте министры обороны США и Японии договорились в Токио "тесно сотрудничать" в случае конфликта из-за Тайваня - это первое такое соглашение на высшем уровне. В прошлом месяце заместитель министра обороны Японии Ясухидэ Накаяма усомнился в политике "одного Китая" и подчеркнул, что Япония и Америка должны "защищать" Тайвань.

Послевоенная конституция, навязанная Японии Америкой, запрещает стране вступать в войну. Так называемые силы самообороны представляют собой грозную мощь, но их официальная роль сводится только к защите японских островов. Выражение Асо "экзистенциальная угроза" - отсылка к переменам в законодательстве 2015 года, благодаря которым Япония сможет отреагировать на вооруженное нападение на другую страну, если оно представляет угрозу ее существованию.

Комментарии читателей The Times:

Nigel Brown

Китай - еще одна диктатура, которая явно недооценивает ужасные последствия военной авантюры. Их риторика неприятно напоминает гитлеровские разглагольствования об исключительных правах немецкого народа.

Civil Servant

Давно пора признать Тайвань независимой страной.

A E

С тайваньцами расправятся точно так же, как с тибетцами и уйгурами.

Marco de la puebla

Я работал в Гуанчжоу в 1975 году. Целую неделю ел жареную капусту вместе с местными. У них вообще ни шиша не было.

Paul the Greek

Молодцы японцы. Так держать. Хулиганье понимает только силу, и пора остальному миру (ну, кроме, конечно, Путина) противостоять китайским издевательствам, угрозам, запугиванию, кибератакам и "мягкому колониализму".

Charlotte Briggs-Dyson

А я вот не уверена, что Япония здесь вправе рассуждать о чем-то. Они ведь убили даже больше китайцев, чем Мао, и разорили страну настолько, что победили коммунисты.

Geoffrey Fielding

Пора западным странам встать на защиту Тайваня, если Китай решит напасть. Это единственное, что остановит Си Цзиньпина, который каждую неделю все больше смахивает на Мао. Даже одеваться начал так же.

WhatEverHappenedTo

Ага, уже пробовали защищать демократию во Вьетнаме, Афганистане и Ираке. Ну и что, получили свое?!

Julie Ormiston

Да, Запад особенно хорошо Запад защищает Грузию с Украиной!

A sense of perspective

Японцы все правильно сделали, я им аплодирую. Пора и Британии присоединиться к этой коалиции и взять на себя обязательство защищать свободу Тайваня. Его надо признать на международном уровне свободной и независимой страной. Пример Гонконга доказывает, что ни единому слову китайцев верить нельзя. У них нет ни чести, ни уважения. Евросоюз, разумеется, будет бесконечно колебаться и ничего хорошего так и не сделает.

James P Sullivan

Пусть Япония сначала поинтересуется американскими успехами такой бравады:

Корея - тупик - стратегический проигрыш

Вьетнам - позорное бегство

Ирак 1 - катастрофа

Ирак 2 - еще большая катастрофа

Афганистан = Ирак 1 + Ирак 2 + Вьетнам + все остальные провалы

Sir Desmond Glazebrook

Зачем мы дразним Китай, посылая еще пару военных кораблей к его берегам? Мы можем победить Китай? Нет! Что, наши британские корабли изменят баланс военных сил в Индо-Тихоокеанском регионе? Нет! Так что же мы получим от наших спорадических действий, кроме того, чтобы немного подразнить китайцев?

Ross MacRae

Извиняюсь, но разве НАТО стало организацией, которая включает в себя и Тихий океан (NAPTO)?

Bordergrump

Это победа для японского военно-промышленного комплекса, который будет прилагать все усилия для разработки, совершенствования и расширения систем вооружений в целях "защиты" японских островов. Не потребуется много усилий, чтобы склонить общественное мнение в пользу внесения поправок в статью 9 мирной конституции (сейчас это отложено из-за сovid-19), а оттуда лишь несколько шагов до размещения японских войск на Тайване, всего в 120 километрах от Японии, или захвата острова Чечжу-до у корейцев, чтобы контролировать Желтое море и угрожать Шанхаю. Нам следует очень осторожно относиться ко всеобщему увлечению тайваньской безделушкой, делающей Японию все более милитаристской.

Semper te fallant

Так что же, если Шотландия выйдет из состава Великобритании и заберет с собой все свое достояние, то мы поддержим Францию (например), которая пообещает нам вернуть Эдинбург обратно?

Spiderbowser

А какая разница между Китаем/Тайванем и Британией/Фолклендами?

Все наш типичный западный цинизм!

Stellulata

Да, страшно смелая эта Япония! А может, ей вспомнить прошлую войну, и напасть на Китай первой, как она уже делала не раз?!

Ричард Ллойд Парри, Диди Тан (Richard Lloyd Parry, Didi Tang)