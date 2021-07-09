Погодный фронт: как армия готовится к борьбе с лесными пожарами

Армия поможет властям на местах в борьбе с последствиями погодных аномалий. В каждом военном округе формируются специальные команды для содействия регионам в случае возникновения лесных пожаров и других чрезвычайных ситуаций. В их состав войдут подразделения беспилотной авиации и военно-транспортные вертолеты. Поиском очагов пожаров займутся беспилотники «Орлан-10», «Элерон», а также тяжелые «Форпосты». Дежурные «пожарные» группировки создаются заранее с учетом негативного опыта июля 2019 года, когда в Сибири огнем было охвачено до 4 млн га территорий. В этом году такого ЧП допустить нельзя, поясняют эксперты.

Армия поможет властям на местах в борьбе с последствиями погодных аномалий. В каждом военном округе формируются специальные команды для содействия регионам в случае возникновения лесных пожаров и других чрезвычайных ситуаций. В их состав войдут подразделения беспилотной авиации и военно-транспортные вертолеты. Поиском очагов пожаров займутся беспилотники «Орлан-10», «Элерон», а также тяжелые «Форпосты». Дежурные «пожарные» группировки создаются заранее с учетом негативного опыта июля 2019 года, когда в Сибири огнем было охвачено до 4 млн га территорий. В этом году такого ЧП допустить нельзя, поясняют эксперты.

Найти и потушить

Минобороны приняло принципиальное решение о формировании в военных округах резервных «пожарных» команд, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. При необходимости они окажут помощь местным властям в борьбе с последствиями погодных аномалий.

Будут ли включены в состав команд наземные силы, пока не определено, уточнили источники. Однако при необходимости командующие смогут направить в охваченные пожарами районы подразделения, оснащенные бульдозерами, экскаваторами, авторазливочными станциями пожаротушения. К борьбе с огнем в зависимости от обстановки могут привлекать силы Железнодорожных войск (ЖДВ) либо войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) — у них стоит на вооружении широкая номенклатура специальной техники.

Дежурные силы Центрального военного округа (ЦВО) уже заступили на службу. Ранее в пресс-службе ЦВО сообщили, что подразделения беспилотной авиации начали мониторить обстановку в регионах Поволжья, где установилась сухая жаркая погода. Так, 7 июля в Самаре и Саратове было зафиксировано 27 градусов жары, в Ижевске, Пензе и Оренбурге — 26, в Уфе — 25. В этих регионах на высоте в километре над землей уже ведут наблюдение за ситуацией разведывательные аппараты «Орлан-10», передавая данные на пункты управления. Операторы получают картинку местности в режиме реального времени. Это облегчает координацию действий наземных групп при возникновении лесных пожаров, а также позволяет быстрее реагировать на изменение обстановки.

Помимо беспилотников, в состав специальных команд в военных округах вошли вертолеты Ми-8. Они находятся в постоянной готовности к немедленному применению. Зарезервированные под борьбу машины оснащены водосливными устройствами ВСУ-5, которые могут сбрасывать за один раз по 5 т воды.

В этом году военных уже привлекали к тушению лесных пожаров. 6 июля в военном ведомстве сообщили, что по решению главы Минобороны Сергея Шойгу для оказания помощи в ликвидации возгорания в Оренбургской области были выделены самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации. Эти машины оборудованы выливными авиационными приборами емкостью 42 т, а их экипажи прошли специальную подготовку.

Готовь вертолеты летом

В советское время в Вооруженных силах были штатные и нештатные команды на случай борьбы с пожарами, однако многие из них были сокращены в ходе реформ начала прошлого десятилетия, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Сейчас мы восстанавливаем утраченный потенциал, — отметил эксперт. — Участие военных в борьбе со стихийными бедствиями надо наращивать. В отличие от гражданских структур они могут не просто тушить пожар, но, как говорится, вести с ним настоящую войну: оперативно перебрасывать любое количество сил и средств, маневрировать, быстро реагировать на меняющуюся обстановку. Воинские формирования должны не только быть готовы к борьбе с внешним врагом, но и в любой момент оказать помощь внутри страны. Помимо армии, необходимо привлекать к этим задачам и другие силовые ведомства.

Минобороны заранее создает дежурную группировку сил и средств для борьбы с лесными пожарами с учетом опыта 2019 года. Тогда в июле Сибирь была охвачена огнем на общей площади до 4 млн га. По решению президента военные тогда перебросили в районы бедствия 10 самолётов военно-транспортной авиации и столько же вертолетов Ми-8 и Ми-26, оснащенных выливными устройствами емкостью от пяти до 15 кубометров. За один вылет машина может несколько раз наполнять их из ближайшего водоема и продолжать работу, не возвращаясь в пункт базирования. В борьбе со стихией были задействованы также самолеты Ил-76МД. Разведку местности вели Ан-26 и беспилотные летательные аппараты. Военная авиация выполнила тысячи вылетов, обрушив на огонь более 16 млн кубометров воды. В результате удалось устранить задымление Красноярска и других населенных пунктов.

В прошлом году, еще до того как в стране установилась жаркая погода, военные создали группировки беспилотников, вертолетов и самолетов в Западном, Центральном и Восточном военных округах. БПЛА регулярно мониторили обстановку в зоне ответственности, оперативно выявляя очаги пожаров.

Беспилотные аппараты «Орлан-10» весят 18 кг и способны взлетать с любой ровной площадки. Благодаря этому их можно использовать в любой местности. Радиус действия БПЛА — до 120 км, время нахождения в воздухе — до 14 часов. «Орланы» самые массовые БПЛА в армии, сейчас на вооружении стоят несколько сотен аппаратов, в основном в Сухопутных войсках.

Для базирования тяжелых «Форпостов» весом в полтонны необходима аэродромная инфраструктура. Зато этот беспилотник может непрерывно находиться в воздухе до 18 часов и действовать в радиусе 250 км от пункта управления.

Роман Крецул Алексей Рамм