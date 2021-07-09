ОСК хочет объединить свои проектно-конструкторские бюро

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Конструкторов собирают в один корпус. ОСК предложила объединить свои петербургские проектные бюро", АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) предложила объединить проектные бюро корпорации в Петербурге, создав судостроительный проектно-исследовательский центр. Расположить его предлагается на площадях ФГУП "Крыловский государственный научный центр", а освободившиеся офисы продать, направив деньги на финансирование самого центра. Эксперты считают идею здравой, но не исключают риски потери кадров и компетенций.

Выведенная из цеха секция корпуса головного большого десантного корабля модифицированного проекта 11711 "Владимир Андреев" (заводской номер 303), строящегося для ВМФ России на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде по проекту АО "Невское проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург), июль 2021 года (с) Телеграм-канал "Морской | Флот"

Как стало известно "Ъ", ОСК разработала концепцию судостроительного проектно-исследовательского центра, которая позволит обеспечить "глобальную конкурентоспособность отечественного судостроения". Предполагается объединение всех проектных бюро корпорации, расположенных в Санкт-Петербурге, на площадях Крыловского ГНЦ. Соответствующее письмо от 30 июня направил в Минпромторг гендиректор ОСК Алексей Рахманов (копия есть у "Ъ"). В документе отмечается, что концепция может быть профинансирована полностью или частично за счет освобождения площадей проектных бюро, "находящихся в привлекательных для инвесторов районах Петербурга".

В ОСК и Минпромторге отказались от комментариев.

В Петербурге работает шесть конструкторских бюро ОСК.

Так, Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" (ул. Марата, 90) специализируется на проектировании атомных подводных лодок стратегического назначения, Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" (ул. Фрунзе, 18) - на атомных и дизельных подводных лодках, Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (ул. Варшавская, 50, лит. А) - лидер в проектировании скоростных ударных и патрульных кораблей, Северное проектно-конструкторское бюро (ул. Корабельная, 6, корп. 2, лит. А) проектирует боевые надводные корабли и гражданские суда, Невское проектно-конструкторское бюро (Галерный проезд, 3) специализируется на авианесущих и больших десантных кораблях. Кроме того, в составе корпорации есть ЦКБ "ОСК-Айсберг" (Большой В. О. просп., 36), занимающееся проектированием в том числе атомных ледоколов.

В составе Крыловского ГНЦ есть центральное конструкторское бюро "Балтсудопроект". В начале 2020 года господин Рахманов предлагал Минпромторгу передать его и ряд других ключевых активов ГНЦ в состав корпорации (см. "Ъ" от 10 марта 2020 года). Спустя год ОСК вышла с инициативой передачи ей ЦНИИ судовой электротехники и технологии (см. "Ъ" от 27 апреля). Собеседники "Ъ" на рынке рассказывают, что идея объединения проектных бюро обсуждается в корпорации не один год. В мае Алексей Рахманов в интервью "Ведомостям" отмечал, что конструкторские бюро ОСК, занятые созданием военной техники, "все еще обладают чрезмерным штатом и зачастую проигрывают с точки зрения экономики по сравнению с любым гражданским КБ: это другие стоимость нормо-часа, эффективность и скорость разработки". Он не исключал возможность покупки на рынке одной или двух гражданских инжиниринговых компаний.

Один из источников "Ъ" рассказывает, что в ОСК обсуждалась идея свести основные КБ в несколько центров: например, объединить "Рубин" и "Малахит" в центр атомного подводного кораблестроения, Невское, Северное ПКБ и "Алмаз" - надводного, а также сделать гражданский центр на базе "Вымпела", влив в него "Коралл".

Это было бы эффективно, так как мощные проектные бюро завалены работой, а сотрудникам "слабых" КБ "нечем заняться", рассуждает он. По схожему пути уже пошла Объединенная авиастроительная корпорация, создав дивизион военной авиации на базе предприятий "Сухого", стратегической - на базе "Туполева", транспортной - на базе "Ильюшина" и гражданской - на базе "Иркута".

Но другой собеседник "Ъ" среди проектантов считает, что любое объединение КБ - это увеличение трудоемкости и стоимости работ. Он добавляет, что после аналогичного объединения в авиации много людей ушло, потеряны компетенции. Еще один источник отмечает, что сейчас "модно" во всех проблемах винить проектантов, в то время как за последние десять лет на предприятиях были внедрены новые технологии и пополнен штат инженеров. "Подтягивать надо верфи, убрать бюрократию и прослойку клерков",- считает он.

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов называет "здравой" идею ОСК создать судостроительный проектно-исследовательский центр - "тянуть разрозненные специализированные КБ сейчас накладно". При этом эксперт указывает и на риски: в ходе слияния КБ может быть утрачена часть кадров и, соответственно, компетенций.