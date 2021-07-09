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Опытный МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, прибыл в Жуковский

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Оригинал взят у коллеги fotografersha в Опытный МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, прибыл в Жуковский

Сегодня пятый опытный самолет МС-21-310 перелетел из Ульяновска в Жуковский после покраски фюзеляжа на предприятии "Спектр-Авиа".

Лайнер вылетел из Ульяновска в 12:15 и, сделав один проход над полосой, приземлился на самой длинной взлетно-посадочной полосе аэродрома ЛИИ имени Громова.

Напомню, что первый полёт с российскими двигателями ПД-14 состоялся в прошлом декабре в Иркутске.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Василия Севастьянова, летчика-испытателя 1-го класса Олега Мутовина, инженера-испытателя Антона Кузнецова.

Василий Севастьянов сообщил что в обоих перелётах самолет показал себя отлично.

Пятый лётный экземпляр лайнера МС-21-310 продолжит полеты по программе летных испытаний на аэродроме ЛИИ им. Громова .

Также надеемся увидеть его на авиасалона МАКС - скорее всего в лётной программе будут задействованы борта с иностранными двигателями и с российскими. А на статике будет стоять борт с салоном.

Вот такая красота!

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
F-16
ПД-14
Компании
ЛИИ им. Громова
Проекты
МАКС-20XX
МС-21
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