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Интерфакс-АВН

Самолет ВМС США провел разведывательный полет вблизи российских баз в Сирии

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Американский самолет P-8A Poseidon
Американский самолет P-8A Poseidon.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released /

Лондон. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в среду совершил очередной полет вблизи сирийского побережья, где расположены база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и российская авиабаза Хмеймим, следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их данным, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около часа курсировал у границ Сирии на Средиземном море.

Аналогичные полеты американских морских разведчиков вблизи российских баз в Сирии были зафиксированы 5 и 6 июля.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Сирия
США
Продукция
P-8 Poseidon
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