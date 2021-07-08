Самолет ВМС США провел разведывательный полет вблизи российских баз в Сирии

Лондон. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в среду совершил очередной полет вблизи сирийского побережья, где расположены база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и российская авиабаза Хмеймим, следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их данным, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около часа курсировал у границ Сирии на Средиземном море.

Аналогичные полеты американских морских разведчиков вблизи российских баз в Сирии были зафиксированы 5 и 6 июля.