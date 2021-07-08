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Известия.ru

Лайнер МС-21-310 прибыл в аэропорт Жуковский для дальнейших испытаний

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Опытный самолет МС-21-310 прибыл в Жуковский для продолжения испытаний. Лайнер прилетел из Ульяновска после покраски на «Спектр-Авиа», сообщает телеканал «Известия». Оснащенный новым двигателем ПД-14 самолет хорошо показал себя в небе. На аэродроме им. М.М. Громова в Жуковском лайнер продолжит испытания. МС-21-310 представят широкой публике в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

Опытный самолет МС-21-310 прибыл в Жуковский для продолжения испытаний. Лайнер прилетел из Ульяновска после покраски на «Спектр-Авиа», сообщает телеканал «Известия». Оснащенный новым двигателем ПД-14 самолет хорошо показал себя в небе. На аэродроме им. М.М. Громова в Жуковском лайнер продолжит испытания. МС-21-310 представят широкой публике в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
ЛИИ им. Громова
Проекты
МАКС-20XX
МС-21
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