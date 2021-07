Китай планирует 9 июля вывести на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли

Вашингтон. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Китайская академия космических технологий (CAST) в пятницу планирует вывести на орбиту пять спутников дистанционного зондирования Земли серии "Нинся-1", сообщил специализированный американский сайт Next Spaceflight.

Запуск будет осуществлен с помощью трехступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэн-6" с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси на севере Китая, в 20:00 по пекинскому времени (15:00 мск).

В ноябре 2019 года Китай уже вывел на орбиту пять аналогичных спутников. Всего предполагается создание орбитальной группировки из 30 космических аппаратов.

Эти спутники, разработанные компанией DFH Satellite Co. Ltd. Китайской академии космических технологий и Шанхайской академией космических полетов (SAST), являются частью коммерческого проекта, финансируемого компанией Ningxia Jingui Information Technology Co., Ltd. Они будет в основном использоваться для дистанционного зондирования Земли.