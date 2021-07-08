Роскосмос: неизвестный объект приблизится к МКС ближе, чем заявлялось ранее

Прогнозируемое минимальное расстояние сократилось с 4,6 до 1,5 км

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Прогнозируемое минимальное расстояние, на которое неизвестный объект может приблизиться к Международной космической станции (МКС), сократилось с 4,6 до 1,5 км. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"По новым данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), в четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, сближение произойдет в четверг в 16:16 мск. "АСПОС ОКП продолжает наблюдение", - добавили в Роскосмосе.

В среду гендиректор Роскосмоса сообщил, что космический объект UNKNOWN пройдет на расстоянии 4,8 км от МКС. Он подчеркнул, что российская сторона согласна с американской только в оценке расстояния. "Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения", - пояснил он.

Ранее начальник информационно-аналитического центра АО ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас в интервью ТАСС рассказал, что АСПОС ОКП в 2020 году зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора. В 2020 году специалистам пришлось дважды корректировать орбиту станции, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.