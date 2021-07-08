Система ПВО С-500 успешно прошла испытания с пуском ракет

Перспективная система противовоздушной обороны нового поколения С-500 "Прометей" успешно прошла испытания с боевыми пусками ракет. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС России Сергей Бабаков.

"В настоящее время проведен ряд испытаний с боевыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным мишеням. Все испытания завершены с положительным результатом", - сказал он в интервью "Красной звезде".

Бабаков уточнил, что заложенные в "Прометей" характеристики, дающие возможность уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, позволяют с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует.

Он также сообщил, что на вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 "Витязь"

Напомним, что о скором завершении работы над новой системой ПВО С-500 в начале апреля объявили в концерне "Алмаз-Антей". А в декабре прошлого года замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в 2021-м планируется окончить испытания "Прометея" и принять его на вооружение.

Известно, что уникальный комплекс ПВО дальнего действия в перспективе станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны. С его помощью наши военные смогут решать стратегические задачи не только в воздушном пространстве страны, но и в ближнем космосе. В частности, выполнять высотные перехваты гиперзвуковых ракет, беспилотников и вражеских боевых самолетов. Понятно, что такое мощное оружие с нетерпением ждут в войсках.

А вот как в свое время оценил наш перспективный комплекс ПВО-ПРО журнал The National Interest. Там написали: "Это оружие нового поколения предназначено для того, чтобы дополнить и без того мощную систему С-400, имеющуюся у Москвы, а также заменить противоракетную систему А-135". Издание указывало что С-500 "имеет не только беспрецедентные возможности по поражению на исключительно большой дальности высотных целей", но и может бороться с самолетами, созданными по технологии "стелс". Кстати, по данным американского журнала, на испытаниях ракета "Прометея" пролетела даже дальше, чем сообщалось ранее, - она поразила цель на дальности 553 километра.

Юрий Гаврилов