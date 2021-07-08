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Известия.ru

Украина анонсировала появление в стране «москитного флота» при помощи США

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Украина к 2022 году с помощью США и Великобритании, вероятно, получит флот из небольших кораблей с боевыми возможностями. Об этом сообщил министр обороны страны Андрей Таран.

По его словам, нововведение «позволит представлять угрозу российским морским силам».

«Очень скоро, я думаю, не позже чем в следующем году у нас будет, с помощью от Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, несколько маленьких кораблей, «москитный флот», но с реальными боевыми способностями: с современными противокорабельными ракетами, современным электронным оружием, которое позволит нам представлять определенную угрозу российским морским силам», — рассказал Таран на конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходила в Вильнюсе. Его слова приводит «Интерфакс».

В военном ведомстве страны в настоящее время решают вопрос о том, какой тип противокорабельных ракет приобрести.

«Мы работаем над созданием больших способностей. В этом году я подписал приказ о приобретении для флота новых систем противокорабельных ракет, которые будут расположены на берегу. Мы думаем о том, какой тип противокорабельных ракет мы приобретем и откуда, чтобы установить на корвет, который мы строим в Турции», — указал министр.

Он добавил, что противокорабельные ракеты будут установлены также на ударные вертолеты для противодействия «врагу».

«Мы делаем новые лопасти для наших ударных вертолетов, и они также получат новые противокорабельные ракеты, которые могут быть использованы против врага», — заключил он.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский ракетный комплекс «Нептун», который страна получит к концу 2023 года, позволит «достойно противодействовать российской агрессии» в Черном и Азовском морях.

В Госдуме, комментируя данное высказывание, подчеркнули, что говорить об угрозах для Украины со стороны России не только бессмысленно, но и весьма смешно. По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, Россия не представляет угрозы для Украины, в то время как настоящая опасность для страны исходит из превращения ее в полигон достижения интересов Запада.

Ранее, 15 марта, ВСУ получили опытные образцы берегового ракетного комплекса с противокорабельными ракетами «Нептун». Отмечалось, что с помощью новой техники ВСУ намерены усилить свои способности в Азово-Черноморском регионе.

10 февраля в минобороны Украины сообщили, что украинская сторона получила от США помощь в виде десяти скоростных катеров и 70 надувных лодок.

При этом в июне 2020 года председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев посчитал, что боевые возможности ВМС Украины после получения 16 американских катеров Mark VI серьезно не изменятся, а вот «провокационный потенциал» возрастет.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
Москит
Проекты
2020-й год
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