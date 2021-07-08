Для роботов создали «умный» материал с функциями осязания и самовосстановления

Учёные из лаборатории материаловедения и инженерии Национального университета Сингапура разработали вспененный материал, который позволяет роботам ощущать объекты и может самостоятельно восстанавливаться при повреждении подобно человеческой коже.

Материал, получивший название AiFoam, представляет собой высокоэластичный полимер, созданный путем смешивания фторполимера с составом, снижающим поверхностное натяжение. При разрезании он легко снова скрепляется в целый кусок.

Чтобы воспроизвести человеческое осязание, исследователи наполнили материал микроскопическими металлическими частицами и добавили под слой материала крошечные электроды. При приложении давления металлические частицы в полимерной матрице сближаются, изменяя её электрические свойства. Эти изменения можно обнаружить с помощью электродов, подключённых к компьютеру.

Описанная структура позволяет руке робота определять не только величину, но и направление приложенной силы. Кроме того, «кожа» может ощущать не только прикосновения, но и приближение объектов по возмущениям, вносимым их электрическим полем.

Разработка заняла более двух лет. Участники проекта надеются на внедрение материала для практического применения в течение пяти лет. Например, для более совершенных протезов.