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N+1

Роботы Яндекса привезут еду американским студентам

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Роботы Яндекса привезут еду американским студентам
Роботы Яндекса привезут еду американским студентам.
Источник изображения: Яндекс

Яндекс договорился о партнерстве с американским сервисом доставки еды Grubhub. Шестиколесные роботы Яндекса будут развозить еду в кампусах колледжей и университетов в США, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию N + 1.

Яндекс.Ровер официально был представлен в 2019 году. Это шестиколесный робот с грузовым отсеком, аналогичный похожим проектам Starship Technologies и Amazon. Изначально Яндекс.Ровер начинал работать на территории компании и развозил документы, однако затем его стали использовать и для коммерческих услуг: он начал с доставки почты в Сколково, а одна из последних работ ровера — доставка еды жителям города Мурино.

Преимущественно роботы Яндекса работают в России, однако весной компания заявила, что роверы в ближайшее время начнут развозить посылки в США, городе Энн-Арбор штата Мичиган, а также в Израиле и Южной Корее. Теперь стало известно, что роверы в США займутся доставкой сразу в нескольких точках.

Яндекс заключил соглашение о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub, который обслуживает 250 кампусов в США. В рамках этого сотрудничества «десятки Роверов» появятся на нескольких кампусах и будут развозить еду студентам и преподавателям. Одно из преимуществ роверов перед доставкой на автомобиле заключается в том, что на кампусах обычно много пешеходных дорожек, поэтому роботы смогут привозить заказы туда, куда нельзя добраться на машине.

Доставка еды на кампусах — популярная стартовая точка обкатки беспилотных технологий. Похожим образом поступил холдинг Alphabet, запустив доставку буррито студентам Политехнического университета Виргинии с помощью своих беспилотников гибридной компоновки.

Николай Воронцов

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