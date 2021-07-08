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Американцы разработают спутники предупреждения о ракетных пусках для средней околоземной орбиты

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Спутники
Спутники.
Источник изображения: Raytheon

Космические силы США планируют к концу 2022 году получить цифровые модели спутников раннего предупреждения о ракетных пусках для средней околоземной орбиты от компаний Raytheon и Millennium Space Systems. Как сообщает Breaking Defense, эти спутники позволят наблюдать за запусками крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет. Если результат устроит военных, они закажут до трех спутников у каждой из компаний для испытаний на орбите.

Основу американской системы раннего предупреждения о пусках ракет сегодня составляют спутники инфракрасного и оптического обнаружения SBIRS. Они находятся на геостационарной орбите и способны зафиксировать активность от пуска баллистической ракеты до артиллерийской стрельбы. Засекать и отслеживать высокоманевренные гиперзвуковые аппараты SBIRS не приспособлены.

Поэтому американские военные запустили проект HBTSS по созданию группировки из нескольких десятков спутников для низкой околоземной орбите. Их прототип, способный обнаруживать гиперзвуковое оружие и планеры, должна разработать L3Harris Technologies к 2023 году. Но спутники на околоземной орбите движутся слишком быстро, и чтобы наблюдать за большой территорией, их понадобится много, поэтому внимание космических сил США привлекла нетрадиционная средняя околоземная орбита.

Военные надеются, что средняя околоземная орбита позволит им наблюдать за запусками крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, причем более длительное время, чем это возможно с низкой околоземной. В мае космические силы заключили контракты на разработку цифровых моделей спутников для средней околоземной орбиты с Raytheon и Millennium Space Systems.

Получить цифровые модели спутников раннего предупреждения для средней околоземной орбиты космические силы США планируют к ноябрю 2022 года. На этих моделях они протестируют датчики постоянного инфракрасного излучения нового поколения OPIR. Датчики должны обнаруживать инфракрасные шлейфы от запуска ракет и передавать их координаты другим спутникам и наземным станциям. Если результаты будут успешными, то военные могут заказать до трех спутников у каждой из компаний для испытаний на орбите.

Такие же датчики будут стоять на двух спутниках компании Northrop Grumman, о которых мы писали ранее. С ней космические силы США заключили контракт на проектирование и разработку в прошлом году.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
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