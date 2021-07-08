Немцы разработают 40-местный водородный самолет

Немецкие авиакомпании H2Fly и Deutsche Aircraft собираются создать 40-местный водородный лайнер. Как сообщает New Atlas, они планируют разработать самолет к 2030 году. Лайнер сможет пролетать до 1850 километров с крейсерской скоростью в 520 километров в час.

Международная организация гражданской авиации (IATA) рекомендовала авиаперевозчикам к 2050 году сократить объемы выбросов вредных веществ на 50 процентов по сравнению с уровнем 2005 года. Столкнувшись с ужесточением экологических требований, многие компании занялись созданием электрических и гибридных самолетов. Так, концерн Airbus запустил проект ZEROe и собирается разработать водородный пассажирский самолет к 2035 году.

У водородных самолетов двигательные системы сложнее, чем у полностью электрических. В движение их тоже приводят электромоторы, но электричество они получают от топливного элемента, на ходу соединяя водород с кислородом, которые из-за окислительно-восстановительных процессов создают электрический ток. Во время этого процесса выделяется только вода, поэтому водородные самолеты считаются экологически нейтральными.

Немецкая компания H2Fly уже создала четырехместный водородный самолет HY4 на базе словенского Pipistrel Taurus Electro G4. Он впервые взлетел в 2016 году. Самолет может развивать скорость до 200 километров в час и летать на расстояние до 1500 километров.

В июле H2Fly и Deutsche Aircraft объявили, что собираются вместе разработать 40-местный водородный пассажирский лайнер. Компании утверждают, что он будет самым мощным водородным самолетом в мире. Демонстратор технологии они построят на основе самолета Dornier 328. Его турбовинтовой двухмоторный двигатель мощностью 1625 киловатт заменит система на водородных топливных элементах мощностью 1,5 тысячи киловатт. Первый полет демонстратора запланирован на 2025 год.

Водородный лайнер, рассчитанный на 40 пассажиров, должен появиться в 2030 году. Предполагается, что у его силовой установки будет мощность в три мегаватта. Он сможет пролетать до 1850 километров с крейсерской скоростью в 520 километров в час.

Над созданием водородных пассажирских самолетов работают и другие компании, в том числе словенская Pipistrel и британско-американская ZeroAvia. Последняя недавно приступила к разработке 19-местного самолета.

Василиса Чернявцева