Британский флот испытал дрон для спасения манекена за бортом.

Королевский флот Великобритании испытал грузовой дрон Т150 компании Malloy Aeronautics в импровизированной операции по спасению моряка за бортом. В задачу дрона входило найти в воде манекен, сбросить ему симуляцию спасательных средств и продолжать парить над ним, пока не прибудет команда спасателей.

Дрон впервые спас утопающих в Австралии в 2018 году. Он сбросил капсулу с самонадувающимся плотом двум серферам у побережья штата Новый Южный Уэльс. Обычно у спасателей уходит до шести минут, чтобы добраться до утопающих, но дрону хватило около двух. Существуют и другие системы для спасения людей в воде. Например, радиоуправляемый буй или всплывающий со дна робот.

Британский флот последние несколько месяцев изучает, могут ли дроны быть полезны для спасения упавших за борт моряков. Для экспериментов военные выбрали два грузовых дрона компании Malloy Aeronautics — T150 и T80. Первый поднимает 68 килограмм и пролетает до 70 километров. Второй может нести только 30 килограмм, а его дальность ограничена 50 километрами. Обе модели умеют добираться до заданной точки без помощи оператора.

Грузовой дрон Т150 военные испытали в импровизированной операции по спасению моряков за бортом. Дрон успешно определил местонахождение манекена, плававшего в Портсмутской гавани, и сбросил ему симуляцию спасательных средств. После этого Т150 остался парить над манекеном в ожидании команды спасателей. Во второй фазе испытаний принимал участие Т80. Он показал, что может подняться в воздух с движущейся лодки.

Дроны могут вести спасательные операции не только в воздухе, но и под водой. Ранее мы писали про корейскую компанию Hanwha Systems, которая разрабатывает стаи дронов для подводных спасательных миссий.

Василиса Чернявцева