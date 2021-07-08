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В 2030 году объем мирового рынка робототехники превысит $160 млрд

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Робототехника
Робототехника.
Источник изображения: industry-hunter.com

Общий объем мирового рынка робототехники достигнет $160-260 млрд в 2030 году, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Компания при этом оценивает объем мирового рынка робототехники в 2020 году в $25 млрд. Также отмечается, что в 2030 году профессиональные сервисные роботы с объемом рынка от $90 до $170 млрд намного опередят обычных промышленных роботов и коботов с объемом рынка от $40 до $50 млрд.

В исследовании в том числе рассматриваются три возможных сценария развития робототехники на ближайшие 10 лет, которые определяются такими факторами, как готовность технологий и спрос. Первый сценарий связан с ростом числа индивидуальных решений и отсутствием новых вариантов массового использования, что ведет к проектированию целевых роботизированных систем, начальные цены на которые довольно высоки.

Робот как стандартное устройство автоматизации. В этом сценарии на рынке будет лидировать несколько решений, которые легко установить, настроить и интегрировать. Примером может быть робот-курьер, автономный робот-сборщик или робот для зарядки электромобилей. Как правило, варианты массового использования в этой категории не отличаются особой сложностью, — добавили в сообщении.

Третий возможный сценарий — «Мир Google», при котором прорыв в области ИИ, адаптивности и связанности приведет к появлению целого ряда интеллектуальных модулей, способных обрабатывать сложные и динамические ситуации. Так, программное обеспечение будет ключевым фактором успеха, а доминировать будут компании, занимающиеся крупномасштабными разработками.

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