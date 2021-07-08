Первая тренировка Главного военно-морского парада прошла в Финском заливе

В тренировке принимали участие корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Павел Хренов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Первая тренировка парадного строя кораблей, которые примут участие в Главном военно-морском параде, прошла в среду в Финском заливе. Об этом сообщили в Минобороны.

"В Финском заливе состоялась первая тренировка парадного строя кораблей, которые примут участие в Главном военно-морском параде в акватории Невы. Корабли и катера различных классов, назначенные для невской части Главного военно-морского парада, отработали движение с заданной скоростью в составе тактических групп парадного строя, организацию связи в ходе движения", - говорится в сообщении.

В тренировке принимали участие корабли противоминной обороны "Александр Обухов", "Павел Хренов", малые ракетные корабли "Одинцово" и "Зеленый дол", патрульные катера "Раптор" и противодиверсионные катера типа "Грачонок".

В ближайшие дни к тренировкам в Финском заливе подключится группа кораблей, назначенная для парадного прохождения в Кронштадте.

Ранее с командирами свыше 30 боевых кораблей, судов и катеров ВМФ России, прибывшими для участия в Главном военно-морском параде, были проведены консультации по знанию навигационных особенностей районов плавания в Финском заливе, на Кронштадтском рейде и в акватории Невы, а также по вопросам использования объектов навигационно-гидрографического оборудования в местах проведения парада.

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля - в День ВМФ России. Юбилейный парад пройдет в год 325-летия российского флота. Также военно-морские парады пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия).