Турция выбирает самоходный пулемёт

Турецкая армия вооружится первыми наземными дронами среднего класса. Вчера, 6 июля, портал c4isrnet.com сообщил о том, что Минобороны Турции проводит испытания четырёх моделей гусеничных роботизированных машин.

Крупнейшая оборонная компания Турции — Aselsan — участвует в конкурсе со своим роботом Aslan, в то время как Havelsan выставил на конкурс свой Barkan; Best Group предлагает машину Fedai; Elektroland Defense передала военным свой Hancer. Все четыре беспилотника оснащены дистанционно управляемой системой вооружения SARP компании Aselsan.

Barkan от Havelsan Источник изображения: c4isrnet.com

Тендер находится на финальной стадии. Все образцы беспилотной техники уже прошли этап огневых испытаний. Стрельбы велись из пулемёта калибра 7,62 мм. При этом в Минобороны Турции указывают, что по результатам предыдущих тестов всем требованиям соответствуют несколько единиц техники, и по итогам тендера могут быть выбраны несколько машин.

Fedai от Best Group Источник изображения: c4isrnet.com

Hancer от Elektroland Defence Источник изображения: c4isrnet.com