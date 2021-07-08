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WarSpot

Турция выбирает самоходный пулемёт

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Источник изображения: warspot.ru

Турецкая армия вооружится первыми наземными дронами среднего класса. Вчера, 6 июля, портал c4isrnet.com сообщил о том, что Минобороны Турции проводит испытания четырёх моделей гусеничных роботизированных машин.

Крупнейшая оборонная компания Турции — Aselsan — участвует в конкурсе со своим роботом Aslan, в то время как Havelsan выставил на конкурс свой Barkan; Best Group предлагает машину Fedai; Elektroland Defense передала военным свой Hancer. Все четыре беспилотника оснащены дистанционно управляемой системой вооружения SARP компании Aselsan.

Barkan от Havelsan

Источник изображения: c4isrnet.com

Тендер находится на финальной стадии. Все образцы беспилотной техники уже прошли этап огневых испытаний. Стрельбы велись из пулемёта калибра 7,62 мм. При этом в Минобороны Турции указывают, что по результатам предыдущих тестов всем требованиям соответствуют несколько единиц техники, и по итогам тендера могут быть выбраны несколько машин.

Fedai от Best Group

Источник изображения: c4isrnet.com

Hancer от Elektroland Defence

Источник изображения: c4isrnet.com

Aslan от Aselsan

Источник изображения: c4isrnet.com

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Aselsan
Проекты
Робот
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