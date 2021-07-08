Полигон для «Прометея»: какие проблемы существуют у России с испытанием ЗРС C-500

Минобороны заявило об успешном испытании системы ПВО С-500

Новейшая зенитная ракетная система С-500 успешно выполнила боевые стрельбы по реальным мишеням. В ближайшее время «Прометей» планируется к принятию на вооружение. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, каким может быть место С-500 в системе ПВО России и в чем состоят сложности испытания комплекса.

Об успешных испытаниях системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей» заявил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России Сергей Бабаков.

«В настоящее время проведен ряд испытаний с боевыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным мишеням. Все испытания завершены с положительным результатом», - цитирует Бабакова «Красная звезда».

При этом он добавил, что зенитно-ракетные системы (ЗРС) «планируются к поступлению» в вооруженные силы.

С-500 предназначен для уничтожения баллистических ракет средней дальности и, «при необходимости», - межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета, гиперзвуковых летательных аппаратов, самолетов и беспилотников.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики, позволяющие уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, позволяют с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», - подчеркнул Бабаков.

В настоящий момент ясности, где именно осуществлялись стрельбы, нет. Процесс испытаний как С-500, так и других перспективных систем ПВО/ПРО, не обходится без объективных сложностей. Большую часть испытаний систем предыдущего поколения в этом классе в СССР/России проводили с использованием полигонов, ныне находящихся на территориях сопредельных государств. Неудобства, которые при этом возникали, никуда не делись и сегодня.

Хорошего полигона на территории Российской Федерации для испытаний перспективных комплексов противоракетной обороны и ЗРС большой дальности (к ним относится в первую очередь как раз С-500) пока нет. Действующие полигоны в значительной степени ограничивают возможности испытания систем ПВО дальнего действия и противоракетной обороны.

Для этих целей, к примеру, мог бы быть использован 4-й Краснознаменный ордена Красной звезды Государственный центральный межвидовой полигон (ГЦМП) Министерства обороны РФ. Пункт дислокации - Знаменск Астраханской области, в/ч 15644. Этот полигон зачастую называют Капустин Яр. Считается, что территория и воздушное пространство 4-го ГЦМП позволяют проводить испытания и совместную отработку оборонительных и наступательных систем вооружения в интересах всех видов и родов войск российских Вооруженных сил.

Однако в Капустином Яру достаточно ограниченный сектор стрельбы для зенитной ракетной техники, и нет никакой возможности отстрелять ту или иную систему на предельную дальность, то есть, как любят говорить в зенитных ракетных войсках, с полным использованием имеющихся огневых возможностей.

Теоретически ЗРС С-500 «Прометей» мог отстреляться в Центре боевого применения Воздушно-космических сил на крупнейшем в мире полигоне Телемба, дислоцированном в Республике Бурятия. Этот центр по территории в несколько раз больше, чем полигон Капустин Яр.

Однако и там нет возможности осуществить стрельбу на дальность в 600 км. А именно такую характеристику «Прометея» иногда озвучивают в открытых источниках. При боевых пусках на подобные дальности надо иметь зону безопасности как минимум в три раза больше по километражу.

Помимо всего прочего, полигон - это не просто какой-то абстрактный, пусть даже очень большой участок территории. Это, в первую очередь, измерительный комплекс с системой командных пунктов и площадок самого различного назначения - от технического обслуживания ракет до точек запуска ракет-мишеней.

Таким образом, нет ясности, где в полном объеме испытывался модуль ПРО комплекса С-500 и в каком месте находились площадки для запуска соответствующих ракет-мишеней, имитирующих баллистические цели. Также пока нет ответа, как выглядели испытания системы при стрельбах по спутникам-мишеням в ближнем космосе. Согласно информации из открытых источников, возможность поражения подобных объектов у «Прометея» имеется. Однако факт стрельбы по космическим аппаратам-мишеням был бы однозначно зафиксирован иностранными техническими средствами разведки.

Сегодня Россия занимается развитием полигонной базы в некоторых регионах страны, но это далеко не быстрый и весьма затратный путь.

Высокопоставленные источники в российском ОПК полагают, что задачу «отстрелять» в полном объеме зенитную ракетную систему С-500 «Прометей», тем более в ближнем космосе, да с соответствующей мишенной обстановкой, пока еще только предстоит решить. Но никаких технологических проблем, связанных с принятием на вооружение С-500, нет.

Что касается состава ЗРС С-500, то предположительно система может выглядеть следующим образом. Средства управления: пункт боевого управления 85Ж6-1, РЛС дальнего обнаружения 60К6; модуль ПВО: командный пункт 55К6МА, РЛС 91Н6АМ, пусковые установки 51П6М, зенитные управляемые ракеты 40Н6М; модуль ПРО: пункт боевого управления 85Ж6-2, РЛС 76Т6 и 77Т6 с активной фазированной решеткой (АФАР), пусковые установки 77П6; противоракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1.

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (55Р6М «Триумфатор-М») разрабатывается Концерном воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» как новое поколение средств противовоздушной и противоракетной обороны. В С-500 предполагается применить принцип раздельного решения задач по уничтожению баллистических и аэродинамических целей.

Как рассказал в интервью «Газете.Ru» генеральный конструктор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов, «зенитная ракетная система С-500 - это не просто повторение систем предыдущих поколений в очередной технической и технологической редакции. ЗРС С-500 классифицируется как система 5-го поколения, и она будет решать в том числе и задачи противоракетной обороны.

«Мы стремимся существенно превзойти по многим характеристикам те достижения, которые реализованы американцами в мобильном противоракетном комплексе THAAD. Другая задача «пятисотки» - дальнейшее увеличение возможностей в сфере противовоздушной обороны", - отметил Созинов.

По его словам, по сравнению с С-400 новая система будет совершенно другой конструктивно и технически, будет иметь новые локационные и вычислительные средства, новые зенитные управляемые ракеты.

Еще один важный момент, отметил генеральный конструктор Концерна ВКО «Алмаз-Антей», и это мировой тренд - базовые режимы работы в ЗРС С-500 будут автоматическими.

То есть вмешательство человека-оператора в ходе боевой работы предполагается, но основной режим всех средств С-500 по отдельности, да и самой системы в целом является автоматическим. "Только в этом случае можно достичь требуемого результата при отражении удара современных средств воздушно-космического нападения, - тем более в условиях массированных налетов и в сложных условиях помеховой обстановки», - пояснил генконструктор.

Не менее важна технологическая поддержка, считает Павел Созинов.

ЗРС С-500 «Прометей» - это большая научная и производственно-технологическая программа, а не просто проектирование системы из готовых элементов.

В открытых источниках иногда утверждается, что ЗРС С-500 «Прометей» идет на смену ЗРС С-400 «Триумф». Это не совсем верно. Наиболее эффективной по своим боевым возможностям будет именно смешанная группировка зенитных ракетных войск, в состав которой будут входить С-500, С-400, С-350 и ЗРК ближнего действия и малой дальности типа «Панцирь» и «Тор».

Именно такая группировка позволит обеспечить как противоракетную оборону, так и эффективное противодействие всем возможным классам аэродинамических целей.

Кроме того, есть все основания полагать, что ЗРС С-500 «Прометей» поступит на оснащение частей 1-й армии ПВО/ПРО особого назначения. Именно это объединение обеспечивает зенитное ракетное прикрытие столицы России - Москвы.

Михаил Ходаренок