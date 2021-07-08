Войти
Российская газета

ПТУР третьего поколения "Алмаз" поступила на вооружение в Иране

254
0
0
Источник изображения: rg.ru

Сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции получили новый противотанковый ракетный комплекс с ПТУР "Алмаз". Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, торжественная церемония передачи оружия состоялась в среду.

"Данный ПТРК, по всей видимости, относится к третьему поколению, примененные в нем технические решения заимствованы у израильского комплекса Spike, образцы которого, как предполагается, были добыты специальными службами страны", - отметил Лямин.

По его словам, впервые эта разработка была представлена еще в 2017 году. Первоначально она использовалась на разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратах Ababil-3.

В Сети имеются видеокадры, на которых запечатлено, как ракета на испытаниях успешно поражает мишени. Сообщалось, что у нее имеется головка самонаведения, тандемная боевая часть, и что она способна уничтожать цели на дистанции до 8000 метров.

"В настоящее время создан сухопутный переносной вариант. Данные ПТУР значительно усилят возможности иранских подразделений по борьбе с бронетехникой и другими объектами", - считает Лямин.

Также на этой церемонии показали модернизированный ударный вертолет AH-1J с новыми иранскими управляемыми ракетами Ghaem-114, которые, в свою очередь, являются нелицензионными версиями известных американских AGM-114 Hellfire.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
AGM-114
Проекты
БПЛА
Похожие новости
05.01.2021
Ракеты, самолеты, корабли: что получат американские военные в 2021-м
27.01.2020
Иллюзия неотвратимого возмездия: так ли всесильны ударные беспилотники
07.11.2019
Война против "халифата": долгий путь к победе
09.06.2018
SASC добавит через NDAA $ 500 млн на противоракетную оборону
15.05.2018
Дроны Трампа на взлете
22.10.2010
США продадут Саудовской Аравии усовершенствованные Apache
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 04:34
  • 42
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 08.07 01:51
  • 17
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 08.07 01:46
  • 2
Первая установка двигателей ПД-14 на самолет МС-21-310
  • 08.07 00:36
  • 3
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 08.07 00:22
  • 3
К большой войне флот не готов
  • 07.07 22:21
  • 16
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 21:23
  • 4
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 07.07 21:15
  • 47
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 20:30
  • 7
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 07.07 18:09
  • 1
На российские танки начали устанавливать импровизированную защиту от Javelin и БПЛА
  • 07.07 17:04
  • 1
«Вечные» колеса для «Тайфуна»
  • 07.07 16:38
  • 2
Polityka (Польша): готовит ли Россия вторжение в Польшу?
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ