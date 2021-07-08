Lockheed Martin поставит ВМС США дополнительные вертолеты MH-60R "Сихок"

ЦАМТО, 7 июля. Минобороны США объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с Lockheed Martin Corp. контракта на поставку трех вертолетов MH-60R для ВМС страны.

Стоимость соглашения, предусматривающего поставку MH-60R в качестве "равнозначной замены" (replacement-in-kind), составляет 129 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятиях в Овего (шт.Нью-Йорк, 52%), Стрэдфорде (шт.Коннектикут, 40%), Трое (шт.Алабама, 8%) и, как ожидается, будут завершены в мае 2025 года.

Информация о том, для замены каких вертолетов приобретаются дополнительные MH-60R, пока не раскрывается. Известно о нескольких инцидентах с машинами этого типа в ходе выполнения задач в море. В частности, в апреле 2017 года один из вертолетов потерпел крушение после взлета с борта эскадренного миноносца DDG-105 "Дьюи" класса "Арли Берк", в октябре 2019 года – на авария произошла палубе авианосца CVN-76 "Рональд Рейган". В январе 2020 года MH-60S штабного корабля "Блю Ридж" (LCC 19) был потерян в Филиппинском море.

MH-60R предназначен для выполнения различных задач, включая противолодочную и противокорабельную борьбу, поисково-спасательные операции, снабжение и медицинскую эвакуацию.

Вертолет максимальным взлетным весом 10682 кг, длиной 19,76 м и высотой 5,1 м оснащен двумя двигателями T700-GE-401C, развивает максимальную скорость 267 км/ч. Продолжительность полета – 3,3 часа, экипаж – три человека. MH-60R может нести до 8 ПТУР "Хеллфайр" на расположенных по бортам корпуса удлиненных пилонах.

По данным Shephard Defence Insight, на вооружении ВМС США имеется 275 вертолетов MH-60S и 278 MH-60R.